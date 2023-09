Daingniú agus Díspreagadh: An Cuardach don Réaltra is faide

Is fada eolaithe ar thóir an réaltra is faide ar domhan sa domhan. Le déanaí, fógraíodh iarrthóir trialach darb ainm “Maisie’s Galaxy”, ag tabhairt le fios go bhféadfadh sé a bheith ann ag céim thar a bheith luath i stair chosmaí. Mar sin féin, léirigh taighde breise réaltra eile, CEERS-93316, a raibh an chuma air a bheith níos faide ar shiúl. Ba ghá na torthaí seo a fhíorú.

Chun achar agus aois na “réaltaí is luaithe” féideartha seo a chinneadh, rinne réalteolaithe faoi stiúir Pablo Arrabal Haro ón Saotharlann Náisiúnta um Thaighde Réalteolaíocht Optúil-Infridhearg i Tucson, AZ, staidéir speictreascópacha i gcomhar le foireann in Albain. Dhearbhaigh a gcuid taighde go raibh Réaltra Maisie ann ar a laghad 390 milliún bliain tar éis an Big Bang. Ina theannta sin, dhírigh siad ar an meastachán achair tosaigh do CEERS-93316, rud a chuir ar athrú níos réadúla de z~4.9 é, thart ar 12 billiún solasbhliain ar shiúl.

Tugann deimhniú Réaltra Maisie agus fionnachtain CEERS-93316 léargais luachmhara ar an luath-chruinne. Is cosúil go bhfuil na réaltraí seo níos lonrúla ná cinn eile ag an tréimhse chéanna, rud a thugann le tuiscint go bhfuil fás tapa ar réaltraí sa chéad chúpla céad milliún bliain tar éis an Big Bang, ag tabhairt dúshlán na múnlaí reatha de fhoirmiú réaltraí.

Chun tomhais chruinn a fháil, rinne an fhoireann taighde staidéir speictreach leantacha ar an dá réaltra. Cheadaigh speictreascópacht dóibh ardathrú dearg Maisie's Galaxy a dhearbhú agus an meastachán níos luaithe do CEERS-93316 a bhréagnú. Trí na réaltraí is luaithe a bhreathnú, tá súil ag réalteolaithe go dtuigfidh siad na coinníollacha agus na próisis ba chúis le breith agus forás na réad seo le linn luathchéimeanna na cruinne.

Léiríonn an taighde seo, a d’fhéadfadh a bheith ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST), an chumhacht atá ag an réadlann seo chun réaltraí ardaistrithe a bhrath. Cuirfidh misean JWST an réaltra is faide ar shiúl a aimsiú ag tús an ama chosmaí ar chumas na n-eolaithe faisnéis mhionsonraithe a bhailiú faoin luathchruinne. Le gach fionnachtain, tá cumas an teileascóip ag dul thar ionchais, ag tabhairt léargais luachmhara ar shaintréithe fisiceacha réaltraí sa luath-chruinne.

De réir mar a leanann JWST ar aghaidh ag breathnú ar thús na cruinne, tá réalteolaithe ag súil le níos mó fógra a thabhairt maidir le réaltraí go luath. Faoi dheireadh, d’fhéadfadh ceachtar JWST nó a chomharba an “chéad réaltra,” do-fheicthe a nochtadh, ag nochtadh faisnéis ríthábhachtach faoin Cruinne cúpla céad milliún bliain tar éis an Big Bang.

