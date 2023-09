Aidhmeanna an Tionscadail Nua Hidrigin ó Charraigeacha a Bhaint as le haghaidh Fuinneamh Glan

Tá tionscadal nua trí bliana maoinithe ag Fondúireacht Grantham um Chosaint an Chomhshaoil ​​ar bun ag CU Boulder chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht hidrigin ó charraigeacha a úsáid chun fuinneamh glan a sholáthar ar fud an domhain. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal imscrúdú a dhéanamh ar tháirgeadh hidrigine “geolaíoch”, a fhoirmítear nuair a mheascann uisce le mianraí atá saibhir i iarann ​​go domhain laistigh de screamh an Domhain.

Tá an poitéinseal ag hidrigin gheolaíoch a bheith ina hacmhainn luachmhar don fhuinneamh inbhuanaithe mar ní astaíonn sé gáis cheaptha teasa nuair a dhóitear í, agus uisce mar an t-aon seachtháirge amháin. Is é príomhsprioc an tionscadail a chinneadh an féidir na taiscí hidrigine seo a thabhairt go sábháilte ar an dromchla i gcainníochtaí leordhóthanacha chun freastal ar éilimh fuinnimh domhanda.

Déanfaidh an fhoireann taighde, comhdhéanta de shaineolaithe ó CU Boulder, Ollscoil Columbia, Ollscoil Stáit Montana, Ollscoil Southampton, agus an chuideachta nua-thionscanta Eden GeoPower, turgnaimh sa tsaotharlann agus faoi thalamh chun an Domhan a spreagadh chun níos mó hidrigin a tháirgeadh. Is í an aidhm ná an córas nádúrtha faoin dromchla a mhacasamhlú chomh gar agus is féidir.

Tá an t-éileamh ar hidrigin ag méadú, rud a spreagann eolaithe chun foinsí eile a iniúchadh nach bhfuil modhanna traidisiúnta acu. Tugann taighde a rinneadh le déanaí le fios go bhféadfadh taiscí flúirseach hidrigine geolaíochta a bheith i bhfolach faoin talamh, atá in ann freastal ar riachtanais breosla leachtacha na daonnachta leis na céadta bliain.

Is éard a bheidh i gceist leis an tionscadal ná poill tóraíochta a dhruileáil agus uisce a instealladh isteach i bhfoirmíochtaí carraige ar mhórán iarainn chun imoibrithe ceimiceacha a thionscnamh agus tuilleadh hidrigine a tháirgeadh. Glacfar bearta freisin chun baictéir a chosc ó ídiú an gháis nuaghinte.

Faoi cheannaireacht an Dr. Alexis Templeton, saineolaí ar staidéar a dhéanamh ar thimpeallachtaí faoin dromchla, déanfaidh an fhoireann taighde monatóireacht chúramach ar an bpróiseas chun a chinntiú nach mbeidh aon iarmhairtí comhshaoil ​​neamhbheartaithe ann. Is é an aidhm a chinneadh an bhfuil hidrigin gheolaíoch ina fhoinse inmharthana agus inbhuanaithe fuinnimh ghlan ar féidir a tháirgeadh go leanúnach ar bhealach atá freagrach don chomhshaol.

Tá an tionscadal seo ag teacht le fís Roinn CU Boulder na nEolaíochtaí Geolaíochta chun úsáid fhreagrach a bhaint as acmhainní nádúrtha an Domhain agus cur le todhchaí fuinnimh inbhuanaithe do na glúnta atá le teacht.

