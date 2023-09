Inbhraiteacht eisphláinéid ag úsáid na Réaltmhéadair

Tá cuardach eisphláinéid ag baint úsáide as modhanna braite éagsúla ina phríomhfhócas do réalteolaithe le blianta beaga anuas. Is é ceann de na teicníochtaí is suntasaí ná astrometry, a cheadaíonn paraiméadair fithiseach na n-exoplanets a chinneadh go beacht.

I staidéar nua a rinne Dong-Hong Wu, scrúdaíodh an dóchúlacht go n-aimseoidh sibhialtachtaí cliste eachtardhomhanda pláinéid inár gcóras gréine ag baint úsáide as réaltiméadracht. Trí insamhaltaí aisghabhála insteallta, rinneadh imscrúdú ar inbhraiteacht na gceithre phláinéad ollmhóra inár gcóras gréine faoi bhunlínte breathnadóireachta éagsúla agus earráidí breathnóireachta.

Tugann torthaí an staidéir le fios dá mbeadh faisnéis eischríche ag breathnú ar ár gcóras gréine ar feadh 90 bliain ar a laghad le cóimheas comhartha-torann níos mó ná 1, d'fhéadfadh siad na ceithre phláinéid ollmhóra a bhrath agus a thréithriú. I gcás pláinéid aonair mar Iúpatar, Satarn, agus Neiptiún, tá gá le bonnlíne a sháraíonn leath dá dtréimhsí fithise lena bhrath. Ar an láimh eile, tá bunlíne níos faide ag teastáil ó Úránas mar gheall ar a thréimhse fithiseach a bheith thart ar leath de thréimhse Neiptiún.

Ina theannta sin, má tá beachtas na réaltmhéadrachta cothrom le nó níos fearr ná 10 μas, tá an cumas ag breis is 8,700 réalta laistigh de 30 parsecs dár gcóras gréine na ceithre phláinéid ollmhóra a bhrath laistigh de 100 bliain. Ina theannta sin, tuarann ​​an staidéar go bhféadfadh níos mó ná 300 réalta laistigh de 10 bpearsoic ónár gcóras gréine ár Domhan a bhrath má ghnóthaíonn siad beachtas astriméadrachta de 0.3 μas.

Tugann an taighde seo léargas ar inbhraiteacht eisphláinéid a úsáideann réaltmhéadracht agus leagann sé béim ar an bpoitéinseal atá ann do shibhialtachtaí seachthíreacha pláinéid a bhrath agus a thréithriú inár ngrianchóras féin. De réir mar a thagann feabhas ar theicneolaíocht agus ar mhodhanna breathnadóireachta, leanann ár dtuiscint ar eisphláinéid agus an acmhainneacht le haghaidh saol cliste eile sa chruinne ag leathnú.

