Poll Téamh Lárnach SAM a Thuiscint: Cuarc san Athrú Aeráide

Tá feiniméan le déanaí ar a dtugtar an “poll téimh” tar éis aird a tharraingt ar na Stáit Aontaithe Láir. Cé go bhfuil na meánteochtaí domhanda ag ardú go seasta mar gheall ar athrú aeráide, níl an leibhéal céanna téimh sa réigiún áirithe seo ó lár an 20ú haois. Mar sin féin, tá eolaithe tar éis a fháil amach go bhféadfadh nach bhfuil an aimhrialtacht seo mar thoradh ar athrú aeráide gan bacadh le SAM lárnach ach gur meascán casta fachtóirí é.

Tugann teoiric amháin le fios go léiríonn aerasóil in atmaisféar na SA lárnach cuid d’fhuinneamh na gréine ar ais sa spás, rud a fhágann go bhfuaraítear an réigiún. Féidearthacht eile is ea go bhfeidhmíonn an talamh talmhaíochta sa cheantar, mar aon lena chórais uisciúcháin, mar fhuaraitheoir galaithe nádúrtha. Tacaíonn an fhrasaíocht mhéadaithe a breathnaíodh sa réigiún le fiche bliain anuas i gcomparáid le blianta roimhe seo leis an teoiric seo. Feidhmíonn an t-uisce breise ar an tírdhreach mar fhuaraitheoir galaithe, as a dtagann teochtaí níos ísle.

Cé gur mhéadaigh teochtaí domhanda ar an meán, tá sé tábhachtach an éagsúlacht nádúrtha i gcóras aeráide an Domhain a aithint. D’fhéadfadh rátaí téimh níos tapúla nó níos moille a bheith ag ceantair áirithe ná a chéile. Ina theannta sin, cuireann fachtóirí nádúrtha, amhail córais ísealbhrú agus coinníollacha atmaisféaracha, le marthanacht an phoill téimh. Is é an toradh a bhíonn ar na fachtóirí seo ná clúdach scamall méadaithe, báisteach, agus teochtaí níos fuaire, ag feidhmiú mar mhaolán in aghaidh teasa foircneacha.

Is féidir bunús an phoill téimh a rianú siar go dtí athruithe ar theocht dhromchla an Aigéin Chiúin trópaiceach, a mbíonn tionchar ag inathraitheacht nádúrtha agus ag téamh domhanda araon. Cuireann na hathruithe seo ar theocht an aigéin isteach ar an gcúrsaíocht atmaisféir thar SAM, agus bíonn patrúin aimsire níos fuaire agus níos fliche in oirthear na tíre dá bharr.

In ainneoin staid reatha an poll téimh, táthar ag súil go laghdóidh sé sa todhchaí. Tugann samhlacha aeráide le tuiscint go n-aireoidh SAM lárnach tonnta teasa níos minice agus níos déine, cé go mbeidh siad ag luas níos moille i gcomparáid le réigiúin eile. Faoi 2040 nó 2050, d'fhéadfadh go n-éireoidh teochtaí foircneacha cosúil leis na cinn a bhí ann le linn ré an Bhabhla Dust.

Léiríonn an poll téimh castacht na n-athruithe réigiúnacha aeráide laistigh de chomhthéacs níos mó an téimh dhomhanda. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán nach bhfuil gach lá ag éirí níos teo, agus go bhfuil ról ag éagsúlacht nádúrtha i múnlú patrúin aeráide áitiúla. Cé go bhféadfadh na Stáit Aontaithe láir taitneamh a bhaint as teochtaí níos fuaire go sealadach, tá sé ríthábhachtach a aithint go leanann treocht foriomlán an téimh dhomhanda agus go mbeidh tionchar níos doimhne aige ar an réigiún ar deireadh.

Foinse: Níl aon foinsí san alt bunaidh.