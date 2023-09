D'fhéadfadh Pleananna Athmhachnaimh, Fionnachtana Staidéir a bheith ag teastáil le baint as Cúltaiscí Uisce ar an nGealach

Léiríodh le hanailís nua ar chráitéir gealaí go bhfuil na gnéithe seo ró-óg le taiscumair ársa oighir uisce a choinneáil, rud a thugann dúshlán do thuar roimhe seo faoi dháileadh agus flúirse uisce ar an nGealach. Rinne an fisiceoir Norbert Schörghofer agus an réaltfhisiceoir Raluca Rufu an staidéar, ag fáil amach go bhfuil an chuid is mó de na cráitéir le pócaí buan scáth, a bhfuil spéis ar leith ag baint leo le haghaidh taiscéalaíochta sa todhchaí, níos óige ná 2.2 billiún bliain.

Roimh an staidéar seo, chreid na heolaithe go bhféadfadh réigiúin faoi scáth buan (PSRanna), mar chráitéir dhomhain, oighear uisce a ghabháil agus a charnadh thar na billiúin bliain mar gheall ar a dteocht an-fhuar. Mar sin féin, léiríonn an anailís nach bhfuil na PSRanna cosanta ón nGrian ar feadh achar leordhóthanach ama chun an carnadh seo a cheadú.

Tá impleachtaí suntasacha ag na torthaí do mhisin gealaí, go háirithe misean Artemis III de chuid NASA, atá ag roghnú suíomhanna tuirlingthe faoi láthair bunaithe ar a ghaireacht atá na PSRanna. Cé go gciallaíonn an fionnachtain nach bhfuiltear ag súil go mbeidh taiscumair ársa oighir uisce ar an nGealach, tugann sé le tuiscint freisin go bhféadfadh níos mó uisce a bheith i PSRanna níos sine ná na cinn níos óige. Cabhróidh sainaithint aois na gcráitéir le suíomhanna tuirlingthe oiriúnacha a chinneadh do mhisin amach anseo.

Foinsí: Dul Chun Cinn Eolaíochta

Sainmhínithe:

Craters gealaí: Pocanna agus colmáin ar dhromchla na gealaí de bharr tionchair ó chóiméid agus asteroidí.

Oighear uisce: Uisce reoite i bhfoirm oighir.

Réigiúin a bhfuil scáthú buan orthu (PSRanna): Limistéir ar dhromchla na Gealaí nach mbíonn faoi lé solas na gréine choíche.

Taiscumair: Spásanna stórála nádúrtha.