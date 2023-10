Aois Iontas na Gealaí: Léargais ó Chriotail Siorcóin

Léirigh taighde nua a rinne Ollscoil an Iarthuaiscirt go bhfuil an ghealach 40 milliún bliain níos sine ná mar a ceapadh roimhe seo. Tá an toradh úrnua seo bunaithe ar anailís ar chriostail siorcóin a fuarthas i samplaí carraige gealaí a thug misean Apollo 17 ar ais i mí na Nollag 1972. Tugann an staidéar, a foilsíodh san iris Geochemical Perspectives Letters dúshlán don teoiric reatha maidir le foirmiú na gealaí agus soláthraíonn sé léargais úra. isteach i stair luath ár gcóras gréine.

Tugann an hipitéis atá i réim le tuiscint gur cruthaíodh an ghealach mar thoradh ar thionchar ollmhór idir réad ar mhéid Mars agus an Domhan óg. Tharla an teagmhas cataclysmic seo thart ar 4.425 billiún bliain ó shin, de réir meastacháin roimhe seo. Mar sin féin, léiríonn an anailís nua ar na criostail siorcóin gur tharla breith na gealaí i ndáiríre thart ar 40 milliún bliain roimhe sin, thart ar 4.46 billiún bliain ó shin. Léiríonn an nochtadh seo athrú suntasach inár dtuiscint ar bhunús na gealaí.

Bhí ról ríthábhachtach ag Siorcón, mianra coitianta a fhaightear i screamh an Domhain, sa fhionnachtain seo. Trí scrúdú a dhéanamh ar aois na gcriostal siorcóin ó shamplaí gealaí agus talún araon, bhí na heolaithe in ann aois na gealaí a chinneadh le cruinneas níos mó. Le húsáid tomagrafaíocht adamh-iniúchta ag saoráid Ollscoil an Iarthuaiscirt rinneadh scrúdú mionsonraithe ar struchtúr adamhach an tsiorcóin, rud a chuir ar chumas taighdeoirí líon na n-adamh a ndearnadh meath radaighníomhach orthu a chomhaireamh. Chuir sé seo eolas luachmhar ar fáil ar aois na gcriostal.

Mhínigh príomhúdar an staidéir, Jennika Greer ó Ollscoil Ghlaschú, go gcaithfidh na criostail siorcóin a fuarthas ar dhromchla na gealaí a bheith déanta tar éis don aigéan magma gealaí fuarú. Léiríonn láithreacht na criostail seo aois íosta féideartha na gealaí. Trí na criostail is sine sna samplaí gealaí a dhátú, bhí na heolaithe in ann a chinntiú go bhfuil an ghealach 4.46 billiún bliain d'aois ar a laghad.

Síneann tábhacht an taighde seo níos faide ná fiosracht amháin. Soláthraíonn tuiscint ar aois agus foirmiú na gealaí léargais luachmhara ar stair ár gcóras gréine agus ár n-áit sa chruinne. Cobhsaíonn tionchar imtharraingteach na gealaí ais rothlach an Domhain, rud a fhágann feiniméin mar thaoidí agus an lá 24 uair an chloig. Gan an ghealach, bheadh ​​​​an saol ar domhan an-difriúil. Cuireann an tuiscint nua seo ar aois na gealaí leis an sprioc níos leithne de chothromaíocht íogair agus idirnascacht ár gcóras nádúrtha a thuiscint.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cén aois é an ghealach?

A: Bunaithe ar thaighde le déanaí, creidtear go bhfuil an ghealach thart ar 4.46 billiún bliain d'aois, rud a fhágann go bhfuil sé 40 milliún bliain níos sine ná mar a ceapadh roimhe seo.

C: Cad a thug ar na heolaithe an tátal a bhaint as go bhfuil an ghealach níos sine?

A: Rinne eolaithe anailís ar chriostail siorcóin a fuarthas i samplaí carraige gealaí. Trí scrúdú a dhéanamh ar struchtúir adamhach na gcriostal seo ag baint úsáide as tomagrafaíocht adamh-stóraithe, bhí na taighdeoirí in ann aois na gealaí a chinneadh le cruinneas níos mó.

C: Cén fáth a bhfuil aois na gealaí tábhachtach?

A: Trí aois na gealaí a thuiscint cabhraíonn sé leis na heolaithe puzail an ghrianchórais luath a thabhairt le chéile agus léargas a fháil ar an tionchar a bhí aige ar fhoirmiú an Domhain. Ina theannta sin, tá ról ríthábhachtach ag tionchar imtharraingteach na gealaí maidir le hais rothlach an Domhain a chobhsú agus tionchar a imirt ar fheiniméin ar nós taoidí.

C: Conas a chuir criostail siorcóin le haois na gealaí a chinneadh?

A: Thug criostail siorcóin, a fuarthas ar an Domhan agus ar an ngealach araon, deis d'eolaithe modhanna dhátú radaighníomhacha a úsáid chun a n-aois a chinneadh. Trí anailís a dhéanamh ar líon na n-adamh a chuaigh faoi mheath radaighníomhach, d'fhéadfadh taighdeoirí aois íosta na gealaí a bhunú.