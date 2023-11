An Domhan Eachtrannach de WASP-17 b: Scamaill Grianchloch Urghnách a Nochtadh

I réimse mór na n-eisphláinéid, seasann WASP-17 b amach mar dhomhan fíor-choimhthíoch. Ar thángthas air in 2009 agus é suite timpeall 1320 solasbhliain ón Domhan, tá tréithe suntasacha ag an bhfathach gáis seo a dhéanann idirdhealú idir é agus an córas gréine a bhfuil aithne againn air. Le méid 1.9 uair níos mó ná Iúpatar agus mais ach 0.78 uair níos mó ná Iúpatar, meastar WASP-17 b ar cheann de na pláinéid is “puffiest” ar a dtugtar.

Is é an rud a leagann amach go fírinneach WASP-17 b ná a chóngaraí atá sé dá mháthair-réalt agus an rangú mar “te Iúpatar.” Agus fithis á chríochnú i díreach 3.7 lá ar an Domhan, tá cónaí contúirteach ar WASP-17 b gar dá réalta. Ní hamháin go mbíonn radaíocht dhian mar thoradh ar an gcóngaracht seo ach cuireann sé an pláinéad faoi ghlas go taoide, le taobh amháin os comhair na réalta i gcónaí agus an taobh eile ag díriú i gcónaí ar an spás.

Mar thoradh ar ghaireacht an phláinéid dá réalta, ardaíonn a theocht go timpeall 1550 Kelvin nó timpeall 1280 céim Celsius ar an taobh lae. Ní fhéadfaidh na teochtaí seo a bheith chomh foircneach le roinnt eisphláinéid eile, mar shampla WASP-76 b, áit ar féidir le teochtaí dromchla scorching 2400 céim Celsius a bhaint amach, ach go n-eascraíonn feiniméin neamhghnácha iad fós.

Rinne Teileascóp Spáis James Webb (JWST), an teileascóp spáis is airde a seoladh riamh, fionnachtain úrnua timpeall WASP-17 b. Ag baint úsáide as a Ionstraim Lár-Infridhearg (IRI), d'aimsigh an JWST cáithníní íon-shilice (SiO2), nó Grianchloch, in atmaisféar an eisphláinéid. Is é seo an chéad uair a breathnaíodh grianchloch timpeall aon eisphláinéad.

Léirigh breathnuithe roimhe seo ar atmaisféir eisphláinéid sileacáití ar mhórán maignéisiam iad, amhail olivine agus pyroxene, ach níor aimsíodh grianchloch íon go dtí seo. Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh an Grianchloch a breathnaíodh in atmaisféar WASP-17 b a bheith ina bloic thógála do ghráin níos mó de shileacáit a fhaightear ar eisphláinéid níos fuaire agus ar abhaic dhonn.

Tá sé ríthábhachtach comhdhéanamh scamaill exoplanet a scrúdú chun coinníollacha foriomlána agus próisis fhoirmithe a thuiscint. Léiríonn láithreacht Grianchloch san atmaisféar fardal an chomhshaoil ​​d’ábhair éagsúla agus cuireann sé léargais ar fáil ar conas a mhúnlaíonn siad an pláinéad.

Cé go bhfuil go leor le nochtadh fós faoi na scamaill Grianchloch ar WASP-17 b, tá amhras ar eolaithe go bhfuil siad ann go príomha feadh líne an chríochfoirt, an teorainn idir taobhanna lae agus oíche an phláinéid. Tá méid cruinn na grianchloch fós neamhchinnte, ach is léir go leanann WASP-17 b ag cur iontas orainn lena saintréithe eile ar fud an domhain.

CC

Cad a fhágann gur eisphláinéad coimhthíoch é WASP-17 b?

Meastar gur exoplanet coimhthíoch é WASP-17 b mar gheall ar a saintréithe atá difriúil go mór i gcomparáid leis na pláinéid inár gcóras gréine. Is fathach gáis é atá i bhfad níos mó ná Iúpatar ach a bhfuil mais níos lú aige, rud a fhágann go bhfuil sé “puffy” go heisceachtúil. Ina theannta sin, cuireann a ghaireacht dá máthair-réalta agus rothlú faoi ghlas taoide lena nádúr coimhthíoch.

Cad é an tábhacht a bhaineann le teacht ar scamaill Grianchloch timpeall WASP-17 b?

Tá braiteadh scamaill Grianchloch san atmaisféar WASP-17 b suntasach toisc go dtugann sé léargas ar choinníollacha foriomlána an phláinéid agus ar an gcaoi a dtagann ábhair éagsúla le chéile chun a thimpeallacht a mhúnlú. Cuidíonn an fionnachtain seo le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar eisphláinéid agus ar a bpróisis fhoirmithe.

Conas a rinne Teileascóp Spáis James Webb an fionnachtain seo?

Bhreathnaigh Teileascóp Spáis James Webb WASP-17 b ar feadh thart ar deich n-uaire an chloig ag baint úsáide as a Ionstraim Lár-Infridhearg (IRI). Tríd an éifeacht a bhí ag dul trí atmaisféar an eisphláinéid ar sholas na réalta a thomhas, d'aithin an teileascóp comhartha uathúil nach bhféadfaí a mhíniú ach trí scamaill Grianchloch a bheith san atmaisféar.

Cén fáth a bhfuil tábhacht ag baint le cóngaracht WASP-17 b dá réalta?

Tá radaíocht dhian agus teochtaí foircneacha ar thaobh an lae mar thoradh ar ghaireacht WASP-17 b dá réalta. Cruthaíonn na coinníollacha seo feiniméin neamhghnácha agus cuireann siad le nádúr coimhthíoch an eisphláinéid. Cuidíonn eolaithe le héagsúlacht na gcóras eisphláinéadach a thuiscint trí éifeachtaí an ghaireacht réalt a thuiscint.