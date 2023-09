Cá háit a dtéann Faisnéis Nuair a Thiteann sé isteach i bPoll Dubh?

De réir Choibhneasachta Ginearálta Einstein, tá aon rud a thrasnaíonn léaslíne na hócáide i bpoll dubh imithe go deo. Cuireann sé le mais, lucht agus móiminteam uilleach an phoill dhubh ach ní féidir leis éalú. Mar sin féin, cuireann ár dtuiscint ar fhisic chandamach in iúl dúinn go bhfuil níos mó le breithniú. Níl na poill dhubh statach ach ghalaíonn siad le himeacht ama, ag astú radaíochta Hawking. Ardaíonn sé seo an cheist cad a tharlaíonn don fhaisnéis a chuaigh isteach i bpoll dubh a dhéanamh.

Nuair a labhraíonn fisiceoirí faoi fhaisnéis, ní hamháin go bhfuil siad ag tagairt do theaghráin litreacha nó uimhreacha. D’fhéadfadh stáit chandamach, stáit fhostú, comharthaí a fhorfheidhmíonn cúisíocht, agus tomhais eantrópachta fisiciúla a áireamh leis freisin. Tomhaiseann eantrópacht líon na socruithe féideartha a bhaineann le córas candamach.

I gcás poll dubh, má thiteann eolas isteach, is cosúil go gcaillfear go deo é. Mar sin féin, tá moladh ann go bhféadfadh an fhaisnéis teacht chun cinn sa deireadh de réir mar a ghalaíonn an poll dubh. Tá sé seo bunaithe ar an smaoineamh go gcoimeádann cáithníní bhfostú nasc folaithe thar léaslíne an imeachta.

Ach tá paradacsa faisnéise an phoill dhubh fós gan réiteach. Is rúndiamhair fós cinniúint na faisnéise taobh istigh de pholl dubh. Tá teacht ar réiteach ar an paradacsa seo ar cheann de na dúshláin is mó san fhisic.

Go hachomair, de réir Coibhneasachta Ginearálta, tá aon rud a thiteann isteach i bpoll dubh imithe go deo. Mar sin féin, tugann fisic chandamach le fios go bhféadfaí faisnéis a chaomhnú agus a ionchódú fós sa radaíocht atá ag dul as oifig de réir mar a ghalaíonn an poll dubh. Tá an rúndiamhra seo gan réiteach, ar a dtugtar paradacsa faisnéise an phoill dhubh, fós ina ábhar dianthaighde agus díospóireachta i réimse na fisice.

Foinsí:

- Annelisa Leinbach, atdigit / Adobe Stock

- Htkym & Dhollm/Wikimedia Commons

- BBC Worldwide/GIPHY