An Tábhacht a bhaineann le Tacú leis an Tionscal Eitilte Spáis Tráchtála agus Caighdeáin a Ghlacadh

Leagann an spásaire NASA Michael Lopez-Alegria, atá ar scor faoi láthair, béim ar an tábhacht a bhaineann le misin tráchtála spáseitilte daonna chun saol níos fearr a thógáil ar an Domhan. Agus é ag filleadh ar an spás le déanaí mar cheannasaí Axiom Mission 1 (Ax-1), cuireann Lopez-Alegria béim ar an méid for-rochtana eolaíochta, taighde agus STEM is féidir a dhéanamh i microgravity. Tugann sé dá aire freisin go méadóidh leathnú cumais tráchtála na deiseanna seo go suntasach sa spás.

Tá an dul chun cinn a baineadh amach sa tionscal spáseitilte tráchtála go mór mór mar gheall ar an mbeartas agus ar an reachtaíocht a cheadaigh do chuideachtaí príobháideacha a gcórais iompair spáseitiltí daonna féin a fhorbairt. Ba imeacht suntasach é seo ón múnla roimhe seo nach raibh ach rialtais ina n-úinéirí agus ag feidhmiú córais dá leithéid. Áiríodh sa reachtaíocht freisin “tréimhse foghlama” a dhíolmhaíodh an tionscal spáseitilte tráchtála ó rialacháin a d’fhéadfadh bac a chur ar nuálaíocht agus ar fhorbairt córas nua. Tá an tréimhse fhoghlama seo le dul in éag i mbliana, áfach, agus caithfidh an Chomhdháil cinneadh a dhéanamh cé acu an ndéanfar í a athnuachan nó a ligfidh sé dul i léig.

Leagann Lopez-Alegria béim gur cheart don Chomhdháil an tréimhse foghlama a athúdarú chun a chinntiú go bhfuil an creat sábháilteachta ag teacht le haibíocht an tionscail. Feidhmíonn sé mar chathaoirleach ar iarracht ASTM ar chaighdeáin spáseitiltí tráchtála, a bhfuil sé mar aidhm aige caighdeáin sábháilteachta a nglactar leo go hidirnáisiúnta a fhorbairt don tionscal. Tá sé cruthaithe go bhfuil caighdeáin chomhthoil éifeachtach chun sábháilteacht a fheabhsú i dtionscail éagsúla, agus is féidir leo ról ríthábhachtach a bheith acu maidir le heitilt spáis dhaonna tráchtála a dhéanamh níos sábháilte agus níos inrochtana.

Seachas rialacháin a thabhairt isteach roimh am atá bunaithe ar thaithí theoranta, áitíonn Lopez-Alegria gurb é forbairt leanúnach na gcaighdeán i gcomhar le saineolaithe tionscail agus rialtóirí rialtais an cur chuige is éifeachtaí. Ceadaíonn an próiseas solúbtha seo nuashonruithe leanúnacha de réir mar a fhorbraíonn an tionscal agus de réir mar a chuireann sábháilteacht chun cinn agus ag an am céanna nuálaíocht agus rath fiontraíochta a chothú.

Tá deis uathúil ag an gComhdháil tacú le tionscal spáis tráchtála na SA, rud a chruthaigh na mílte post ardteicneolaíochta Mheiriceá. Trí ghlacadh le cosán chuig rialachán a bhreithníonn aibíocht an tionscail agus a thacaíonn le geilleagar spáis atá ag fás, is féidir leis na SA a buntáiste iomaíoch a choinneáil ar fud an domhain agus leanúint ar aghaidh chun tosaigh ar fud an domhain maidir le sábháilteacht eitilte spás daonna.

