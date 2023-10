The Bonkers and Brilliant Fram Expedition: Eachtra Eolaíoch Trom

Tá an turas Fram, faoi stiúir an taiscéalaí Ioruach Fridtjof Nansen ag deireadh na 1800í, fós ar cheann de na turais eolaíocha is suntasaí agus is suntasaí sa stair. Ba é an sprioc ná an Pol Thuaidh a bhaint amach, éacht nach raibh ag taiscéalaithe ar feadh na gcéadta bliain mar gheall ar dhálaí fealltacha an Aigéin Artaigh reoite.

Murab ionann agus an turas go dtí an Pol Theas, a raibh gá le talamh a thrasnú, bhí sé i gceist leis an bPol Thuaidh a shroicheadh ​​go dtí an t-aigéan reoite a bhí de shíor ag aistriú. Bhí na floes oighir ina mbagairt leanúnach, mar bheadh ​​longa á mbrú agus á mbrú nuair a thiocfadh an t-oighear le chéile. Ní fhéadfadh aon duine teacht ar bhealach chun an chonstaic seo a shárú go dtí gur thángthas ar shruth a bhí ag sreabhadh ó thaobh na Rúise go dtí taobh Cheanada de bharr longbhriseadh ar thaobh na Rúise den Artach.

Dhear Nansen, in éineacht leis an tógálaí long Albanach Colin Archer, long réabhlóideach ar a dtugtar an Fram a d’fhéadfadh brú an oighir a sheasamh. Tógadh an long cosúil le babhla torthaí adhmaid, le cruth cruinn agus rudder intarraingthe. Bhí sé déanta go hiomlán de dharach soladach agus deartha le go n-íosfadh sé aníos nuair a bhrúigh an t-oighear é, rud a ligeann dó snámh ar an dromchla agus é a iompar ag an sruth i dtreo an Phóil Thuaidh.

D'imigh an fhoireann le luach cúig bliana de sholáthairtí agus d'fhan siad leis an oighear chun iad a iompar chuig a gceann scríbe. Tar éis bliain go leith, áfach, thuig siad go raibh siad as a stuaim féin agus nach dócha go sroichfidh siad an Pol Thuaidh. Chinn Nansen agus compánach siúl i dtreo an cuaille, ach níorbh fhéidir dul chun cinn a dhéanamh mar gheall ar ghluaiseacht an oighir. Faoi dheireadh, bhí orthu dul ar ais agus teacht ar bhealach ar ais chuig an tsibhialtacht.

In ainneoin nár bhain siad amach a sprioc deiridh, bhí turas Fram réabhlóideach ina chur chuige agus ina rannchuidiú eolaíoch. Bhailigh an fhoireann sonraí luachmhara ar an oighear Artach nach raibh faighte ag aon duine eile le céad bliain. Sa lá atá inniu ann, tá a gcuid tomhais fós á n-úsáid i dtaighde eolaíoch.

In 2019, rinne an turas MOSAIC iarracht turas comhchosúil chuig an Fram, ag baint úsáide as na sonraí a bhailigh foireann Nansen mar thagairt. Cé gur athraigh na coinníollacha oighir le himeacht ama, tá luach eolaíoch turas Fram fós suntasach.

Is caibidil shuntasach i stair na taiscéalaíochta é mar gheall ar dhána, déine na heolaíochta, agus an t-amaideacht bhunúsach a bhaineann le haistear Fram. Feidhmíonn sé mar theist ar fhiosracht an duine agus ar an dúil chun teorainneacha a bhrú, fiú in aghaidh aimhréidh.

