An Chéad Iontaisí Miocene san Afraic Thoir Soilsiú ar Stair Éabhlóideach

Tá fionnachtain spreagúil déanta san Afraic Thoir ag foireann idirnáisiúnta taighdeoirí, lena n-áirítear Clár Geochronology agus Geolaíochta an Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). I bpáipéar a foilsíodh san iris iScience, tuairiscíonn an fhoireann go bhfuarthas na chéad iontaisí mamach Miocene i bPáirc Náisiúnta Gorongosa i Mósaimbíc, suíomh tábhachtach chun tuiscint a fháil ar éabhlóid éiceachórais na hAfraice agus a thionchar ar an lineage hominin.

Tá an staidéar, faoi stiúir an Dr Susana Carvalho ó Ollscoil Oxford, mar chuid den Paleo-Primate Project Gorongosa, a bhfuil sé mar aidhm aige bithéagsúlacht a chosaint agus forbairt sa phobal áitiúil a chur chun cinn. I measc thorthaí na foirne tá fiacla iontaise ón tréimhse Miocene, a mhair ó 5 go 23 milliún bliain ó shin agus a raibh ról ríthábhachtach acu i mbunús aipeanna na hAfraice.

Ina theannta sin, bhí na taighdeoirí in ann dátaí radaiméadracha a chinneadh don fhoirmiú geolaíoch ar a dtugtar Mazamba, athchruthú pailfhásta sa réigiún bunaithe ar charbónáití pedogenic agus coillte iontaise, agus cur síos a dhéanamh ar iontaisí éagsúla, lena n-áirítear veirteabraigh mara agus inveirteabraigh, reiptílí, mamaigh talún, agus coillte iontaise ó timpeallachtaí paleo cósta. Go háirithe, fuair siad amach speiceas nua de hyrax ollmhór a mheáchan idir 124 agus 153 cileagram.

Soláthraíonn an staidéar ceannródaíoch seo léargais luachmhara ar réigiún san Afraic nár taiscéaladh roimhe seo. Leagann Mark Sier, eolaí cleamhnaithe ag CENIEH agus comhalta de chuid Marie Sklodowska-Curie in Ollscoil Utrecht, béim ar thábhacht an taighde, ag rá, “Osclaítear radharc nua ar réigiún san Afraic a bhí, go dtí seo, a bhí folamh go paiteolaíoch go dtí seo.” Tá Sier ag fiosrú faoi láthair faoi thionchar na dtimthriallta fithise ar dhríodar san Afraic Thoir mar chuid dá thionscadal leanúnach.

Tríd is tríd, cuireann fionnachtain na n-iontaisí Miocene seo san Afraic Thoir lenár dtuiscint ar stair éabhlóideach an réigiúin agus cuireann sé solas ar na próisis a mhúnlaigh éiceachórais na hAfraice agus a raibh tionchar acu ar fhorbairt na n-ominíní. Leagann an taighde a rinneadh i bPáirc Náisiúnta Gorongosa béim ar an tábhacht a bhaineann le staidéir phalaonteolaíochta le haghaidh iarrachtaí caomhnaithe agus tionscnaimh forbartha pobail.

