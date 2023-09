Luathbhlianta na Cruinne a Iniúchadh: Cosmeolaíocht Bhreathnóireachta agus Turgnaimh Raidió

Bhí Cynthia Chiang, ollamh comhlach le fisic in Ollscoil McGill, i gcónaí ag iarraidh oibriú lena lámha. Thug an paisean seo í go dtí réimse na cosmeolaíochta breathnadóireachta, áit a ndéanann sí staidéar ar bhunús agus ar fhorbairt an chosmos trí shonraí a bhailiú ar luathbhlianta na cruinne.

Thosaigh turas Chiang chuig cosmeolaíocht bhreathnadóireachta nuair a thug sí cuairt ar shaotharlann in Institiúid Teicneolaíochta California le linn a próiseas iarratais ar scoil iarchéime. Bhí sí gafa láithreach ag an trealamh bhfolús agus cryostats, agus bhí a fhios go raibh sí ag iarraidh dul sa tóir ar an réimse seo. Tar éis di a dochtúireacht a chríochnú, chuaigh sí isteach i bhfoireann eolaíochta teileascóip Planck chun staidéar a dhéanamh ar chúlra cosmaí micreathonn (CMB). Mar sin féin, theastaigh ó Chiang oibriú ar a hionstraim féin a thógáil.

Agus í ag smaoineamh ar na chéad chéimeanna eile a bhí aici, chaith Chiang bliain ag an bPol Theas mar eolaí geimhridh do Theileascóp an Phóil Theas. Le linn a cuid ama ann, chuir sí suim i dtonnta raidió chosmaí agus rinne sí an t-aistriú ó staidéar a dhéanamh ar mhicreathonnta cosmacha go tonnta raidió cosmacha. Tá Chiang dírithe anois ar uirlisí a thógáil, a imscaradh agus a oibriú ar féidir leo comharthaí raidió a bhrath ó réanna ríthábhachtacha na cruinne, go sonrach na haoiseanna dorcha agus breacadh an lae cosmaí.

Tagraíonn na haoiseanna dorcha d'am nuair a bhí na cruinne comhdhéanta go príomha de ghás neodrach hidrigine. Tharla breacadh an lae Cosmaí beagán níos déanaí nuair a foirmíodh na chéad réaltaí. Is dúshlánach na réanna seo a thabhairt faoi deara, rud a éilíonn ar thaighdeoirí dul chuig áiteanna iargúlta ar an Domhan chun trasnaíocht ón gcuid eile den chosmas a íoslaghdú.

Tá sé mar aidhm ag uirlisí lámh-thógtha Chiang an solas a ghabháil ón gcéad éirí gréine cosmaí agus na haoiseanna dorcha roimhe. Faoi láthair, níor thuairiscigh ach foireann amháin, ar a dtugtar EDGES, breathnuithe féideartha ó ré chosmaí breacadh an lae, ach tá gá fós lena gcuid torthaí a dheimhniú nó a bhréagnú ó ionstraimí eile.

In agallamh le Quanta, pléann Chiang a heispéiris ag an bPol Theas, sonraíocht a cuid oibre i gcosmeolaíocht breathnadóireachta, agus an spleodar a bhaineann le rúndiamhra a réiteach trí thaighde eolaíoch.

Sainmhínithe:

Cosmeolaíocht Bhreathnóireachta: An staidéar ar thionscnamh, struchtúr, agus éabhlóid na cruinne trí bhailiú agus anailís ar shonraí breathnadóireachta.

Cúlra Cosmaí Micreathonn (CMB): Radaíocht iarsma ón mBlascaod Mór, a úsáidtear chun staidéar a dhéanamh ar an luathchruinne.

Aoiseanna Cosmaí Dorcha: Tréimhse i dtús na cruinne nuair a bhí na cruinne comhdhéanta go príomha de ghás neodrach hidrigine, agus mar thoradh air sin bhí spéir dorcha gan réaltaí agus réaltraí.

Dawn Cosmaí: An ré nuair a thosaigh na chéad réaltaí ag foirmiú, ag ceiliúradh deireadh na n-aoiseanna dorcha. Bhí na réaltaí tosaigh seo difriúil ó na réaltaí a breathnaíodh i gcruinne an lae inniu.

Líne 21-ceintiméadar: Tonnfhad raidió ar leith a astaíonn adaimh hidrigine, ar féidir é a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar réanna éagsúla i stair na cruinne.

