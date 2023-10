An Cruinne Méadaithe: Rúndiamhra Cosmaí á Nochtadh

Ba í oíche an 5-6 Deireadh Fómhair, 1923, athrú suntasach inár dtuiscint ar na cruinne. Ar ais ansin, chreid na réalteolaithe gurbh ionann Bealach na Bó Finne, radharc álainn ar oícheanta gealaí, agus an cosmos ar fad. Tháinig athrú ar an dearcadh seo, áfach, nuair a ghlac Edwin Hubble, réalteolaí Meiriceánach, grianghraf 45 nóiméad den Réaltnéal Andraiméide ag baint úsáide as an teileascóp Hooker ollmhór 100-orlach ag Réadlann Mount Wilson i gCalifornia.

Léirigh grianghraf Hubble radharc iontach. In ionad réad cosúil le scamall, nocht sé cnuasach ollmhór de réaltaí aonair, lena n-áirítear réalta athraitheach Cepheid. Bhí láithreacht na réaltaí seo ríthábhachtach chun an fad go dtí an réad a thomhas, rud a d'fhág go raibh fionnachtain úrnua ann. Réaltra ar leith a bhí sa ‘Réaltnéal Andraiméide’, suite 2.5 milliún solasbhliain iontach ar shiúl, agus timpeall trilliún réalta ann. Mhill an nochtadh seo an coincheap a bhí i réim gurbh é Bealach na Bó Finne an cruinne ar fad.

Ón nóiméad ríthábhachtach sin, tá dul chun cinn iontach déanta ag réalteolaithe chun an cosmos a thuiscint. Ag tógáil ar thorthaí Hubble, i 1929, léiríodh go raibh an cruinne ag méadú ag ráta níos tapúla ná luas an tsolais. Ba é an toradh a bhí ar an bhfionnachtain seo ná gur cruthaíodh teoiric an “Big Bang”, ag moladh gur tháinig an cruinne ar fad ó phointe amháin san am a chuaigh thart.

Bhí ról ríthábhachtach ag dul chun cinn teicneolaíochta inár n-iniúchadh ar an gcruinne. Nuair a aimsíodh tonnta raidió sna 1940idí cuireadh bealaí nua chun cinn chun staidéar a dhéanamh ar réada neamhaí. Thug seoladh tóireadóirí spáis cosúil le Voyager 1 agus Voyager 2 sna 1960í agus 1970idí breathnuithe gar agus sonraí luachmhara ó na pláinéid sheachtracha agus a ngealacha dúinn. Sa lá atá inniu ann, cuireann ionstraimí ceannródaíocha ar nós Teileascóp Spáis Hubble agus Teileascóp Spáis James Webb ar ár gcumas an cosmos a bhreathnú thar thonnfhaid éagsúla, ag nochtadh leibhéil sonraí gan fasach.

Téann ár dtaiscéalaíocht thar ár gcóras gréine féin. Tá níos mó ná 5,500 pláinéad dearbhaithe faighte go dtí seo mar gheall ar an gcuardach ar eisphláinéid, pláinéid ag fithisiú réaltaí eile. Tá cuid de na saolta seo ina gcónaí fiú sa 'Crios Óir, mar a thugtar air, áit a bhfuil na coinníollacha le haghaidh uisce leachta, agus b'fhéidir an saol mar is eol dúinn é, díreach i gceart.

Ag féachaint romhainn, tá gealltanas mór ag baint le todhchaí na taiscéalaíochta réalteolaíochta. Spreagann an fhéidearthacht go bhfillfidh daoine ar an ngealach faoi 2025, chomh maith le misin dhaonna go Mars sna blianta amach romhainn, ár n-uaillmhian chomhchoiteann. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag taighde leanúnach rúndiamhra ábhar dorcha agus fuinneamh dorcha a réiteach, rud a thugann dóchas dúinn fisic nua a nochtadh a d’fhéadfadh míniú a thabhairt ar bhun-oibriúcháin na cruinne.

Agus muid ag machnamh ar aistear dochreidte na fionnachtana Cosmaí, cuirtear i gcuimhne dúinn nádúr ár dtuiscint atá ag athrú de shíor. Osclaíonn gach foilsiú nua sraith nua ceisteanna, a spreagann muid níos faide i dtreo na bhfírinní domhain atá laistigh den chruinne ar a dtugaimid baile.

Spéartha glan,

Gary Boyle – An Réalteolaí Cúlchlós

CC

Cad a fuair Edwin Hubble amach i 1923?

Fuair ​​Edwin Hubble amach gur réaltra ar leith a bhí i Réaltnéal Andraiméide, a measadh roimhe seo a bheith ina scamall, suite 2.5 milliún solasbhliain ar shiúl ó Bhealach na Bó Finne.

Cad a léirigh fionnachtain Hubble faoin cruinne?

Léirigh fionnachtain Hubble go bhfuil na cruinne i bhfad níos mó ná mar a chreidtear roimhe seo. Mhill sé an nóisean gurbh é Bealach na Bó Finne an cosmos ar fad agus réitigh sé an bealach dár dtuiscint ar leathnú na cruinne.

Cad iad roinnt dul chun cinn le déanaí sa teicneolaíocht réalteolaíoch?

Áirítear le dul chun cinn le déanaí sa teicneolaíocht réalteolaíoch teileascóip spáis amhail Teileascóp Spáis Hubble, Réadlann X-gha Chandra, Teileascóp Spáis Spitzer, agus Teileascóp Spáis James Webb le déanaí. Ligeann na hionstraimí seo do na réalteolaithe an cosmos a bhreathnú go mion gan fasach thar thonnfhaid éagsúla.

Cé mhéad eisphláinéid atá aimsithe?

Go dtí seo, tá os cionn 5,500 eisphláinéid deimhnithe, agus tá na mílte iarrthóirí ionchasacha fós le deimhniú. Tá na pláinéid seo ann lasmuigh dár gcóras gréine agus cuireann siad léargais ar fáil ar éagsúlacht na gcóras pláinéadach inár réaltra.