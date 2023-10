Léargais Nua ar Fhéinfheasacht Rooster: Thar Thástáil an Scátháin

Is mó atá i gceist le roosters ná meaisíní bearrtha agus uibheacha a bhreith. Tugann staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ollscoileanna Bonn agus Bochum, in éineacht le Scoil Leighis MSH Hamburg, le fios go bhfuil an cumas ag roosters iad féin a aithint i scáthán. Mar sin féin, braitheann rath an fhéin-aitheantais seo ar choinníollacha turgnamhacha éagsúla. Ní hamháin go dtugann an toradh suimiúil seo léargas ar chumais chognaíoch na gcorcach ach tá impleachtaí níos leithne aige freisin chun féinfheasacht a thuiscint i speicis ainmhithe eile. Tugann an staidéar, a foilsíodh san iris PLOS ONE, dúshlán dár dtuiscint traidisiúnta ar iompar sicín.

Is as an gcomhoibriú idir na heolaithe agus an tOllamh Dr. hc Onur Güntürkün ó Roinn na Bithshíceolaíochta in Ollscoil Ruhr i Bochum an smaoineamh tástálacha scátháin a dhéanamh ar sicíní. Sa tástáil marc, cuirtear marc daite ar cheann ainmhí nach féidir a fheiceáil ach sa scáthán. Má dhéanann an t-ainmhí iniúchadh ar an limistéar marcáilte tar éis dó a mhachnamh a fheiceáil, meastar é a bheith ina fhianaise féin-aitheantais. Mar sin féin, ní léiríonn gach ainmhí an t-iompar seo, rud a ardaíonn ceisteanna faoi bhailíocht na tástála.

Agus cur chuige níos ábhartha ó thaobh na héiceolaíochta de á lorg acu, chinn na taighdeoirí an tástáil scátháin a chomhtháthú le hiompar nádúrtha na roosters. Is eol go scaoileann Roosters glaonna aláraim nuair a bhíonn creachadóir i láthair, rabhadh a thabhairt dá sainghnéithe faoin mbaol. Chuir na taighdeoirí réimse tástála ar bun agus rinne siad íomhá éan creiche a theilgean ar urrann amháin, ag tástáil an scaoilfeadh na roosters glaonna aláraim i láthair a n-íomhá frithchaite taobh le spreagadh an chreachadóir.

Is ionadh é, léirigh na torthaí gur astaíodh na roosters i bhfad níos lú glaonna aláraim nuair a tugadh aghaidh orthu lena n-íomhá scátháin i gcomparáid le sainchomhartha. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh sé gur aithin na roosters iad féin sa scáthán agus gur thuig siad nach raibh an íomhá frithchaite sainiúil. Mar sin féin, tá gá le tuilleadh taighde chun an léirmhíniú seo a dhearbhú agus chun mínithe eile a fhiosrú.

Tugann an staidéar seo dúshlán don tuiscint thraidisiúnta ar shicíní mar ainmhithe a stiúrann instinct amháin agus leagann sé béim ar a gcumas féinfheasachta. Trí scrúdú a dhéanamh ar iompar rósanna i gcomhthéacs atá níos ábhartha ó thaobh na héiceolaíochta de, tá léargais luachmhara curtha ar fáil ag na taighdeoirí ar chumais chognaíoch na créatúir iontacha seo. Osclaíonn sé seo bealaí nua chun staidéar a dhéanamh ar fhéinaitheantas in ainmhithe eile agus chun ár dtuiscint ar an gcomhfhios a dhoimhniú thar dhaoine.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é an tástáil scátháin?

Is modh turgnamhach coitianta é an tástáil scátháin a úsáidtear chun a chinneadh an féidir le hainmhithe iad féin a aithint i scáthán, rud a léiríonn féinfheasacht. Sa tástáil seo, cuirtear marc i bhfeidhm ar chorp an ainmhí, agus breathnaítear a n-imoibriú ar an marc agus iad ag breathnú ar a bhfrithchaitheamh i scáthán.

C: Cad a léirigh an staidéar ar an rooster?

Chuir an staidéar ar an rooster a rinne taighdeoirí in Ollscoileanna Bonn agus Bochum fianaise ar fáil go bhféadfadh go mbeadh sé ar a gcumas ag roosters iad féin a aithint i scáthán. Mar sin féin, d’astaigh na roosters níos lú glaonna aláraim nuair a thug siad aghaidh ar a n-íomhá scátháin i gcomparáid le sainíomhá, rud a thugann le tuiscint go bhfuil gá le himscrúduithe breise chun a bhféinaitheantas a shoiléiriú.

C: Cén fáth a bhfuil an staidéar tábhachtach?

Tugann an staidéar seo dúshlán don chreideamh coitianta gur ainmhithe simplí iad sicíní agus leagann sé béim ar a gcumas féinfheasachta. Trí iniúchadh a dhéanamh ar iompar rósanna i gcomhthéacs atá níos ábhartha ó thaobh na héiceolaíochta de, osclaíonn an staidéar bealaí nua chun féin-aitheantas in ainmhithe a thuiscint agus chun ár n-eolas ar an gcomhfhios a leathnú thar dhaoine.