Seolann an Eacnamaí Cruinniú Mullaigh Geilleagar Spáis

Tá an Eacnamaí ag óstáil a chéad Chruinniú Mullaigh riamh ar Gheilleagar Spáis ar 11-12 Deireadh Fómhair i Los Angeles, California. Tá an cruinniú mullaigh dírithe ar an bpoitéinseal agus ar na deiseanna is féidir le geilleagar spásbhunaithe a chur ar fáil a aibhsiú. Beidh os cionn 100 cainteoir ó earnálacha éagsúla ag an imeacht, lena n-áirítear tionscal an spáis agus níos faide i gcéin, a roinnfidh a gcuid smaointe maidir le geilleagar nua lasmuigh den domhan i níos mó ná 60 seisiún.

I measc na n-ábhar a phléifear ag an gcruinniú mullaigh beidh inbhuanaitheacht eitilt spáis, maolú smionagar spáis, déantúsaíocht ar fhithis, breathnóireacht na Cruinne, agus tráchtálú agus taiscéalaíocht spáis fadtéarmach. Is é an sprioc ná comhoibriú agus nuálaíocht a spreagadh chun tionscal an spáis a chur chun cinn agus lánacmhainneacht an gheilleagair spáis nua a bhaint amach.

I measc na gcainteoirí suntasacha ag an gcruinniú mullaigh tá Peter Beck, Uachtarán agus POF Rocket Lab; an Dr. Laurie Leshin, Stiúrthóir ar Saotharlann Scaird-Thiomáint NASA; Sir Martin Rees, Réalteolaí Ríoga na Ríochta Aontaithe; Lt. Gen. John E. Shaw ó Cheannasaíocht Spáis na Stát Aontaithe; agus Dylan Taylor, Cathaoirleach agus POF Voyager Space.

Soláthróidh an Cruinniú Mullaigh Geilleagar Spáis ardán do cheannairí sna hearnálacha spáis tráchtála agus rialtais teacht le chéile agus smaointe a roinnt. Gheobhaidh an lucht freastail léargais inghníomhaithe chun cabhrú le nuálaíocht sa gheilleagar spáis a luathú.

“Inniu, is gnó gach duine an spás. Cruthaíonn fairsingiú tapa an tionscail deiseanna ollmhóra chun comhoibriú ar fud na n-earnálacha go léir,” a dúirt Helen Ponsford, Ceannaire Trádála, Teicneolaíochta, Clárú Imeachtaí Tionscail ag The Economist. “Táimid ar bís go n-éascóidh Cruinniú Mullaigh an Gheilleagair Spáis comhráite ríthábhachtacha maidir le lánacmhainneacht an spáis nua a bhaint amach.”

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus sonraí clárúcháin, tabhair cuairt le do thoil ar láithreán gréasáin oifigiúil Chruinniú Mullaigh an Gheilleagair Spáis.

-

Foinsí:

– An Eacnamaí

– Láithreán gréasáin oifigiúil Chruinniú Mullaigh an Gheilleagair Spáis