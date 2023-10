Sroicheann Tionchar Eacnamaíoch CU Boulder i Colorado $4.3 billiún

Léirigh staidéar nua a rinne an Rannóg Taighde Gnó i Scoil Ghnó Leeds CU Boulder gur ghin an ollscoil tionchar eacnamaíoch suntasach ar fud stát Colorado, arbh fhiú $4.3 billiún san iomlán é i rith na bliana fioscach 2022-23. Is méadú é seo ó $3.3 billiún ar an mbliain roimhe sin.

Rinne an staidéar anailís ar fhachtóirí éagsúla a chuir le tionchar eacnamaíoch CU Boulder. D'fhostaigh an ollscoil iomlán de 19,189 dámh, baill foirne agus mic léinn, le comhchostas tuarastail agus sochar $1.1 billiún. Chruthaigh an fhostaíocht seo tionchar eacnamaíoch díreach de $1.8 billiún, a chuimsigh ní hamháin na tuarastail ach freisin caiteachas na hollscoile ar earraí agus ar sheirbhísí ó dhíoltóirí áitiúla.

Ina theannta sin, d'éascaigh tionchar indíreach agus spreagtha CU Boulder, a d'eascair as taighde agus aistriú teicneolaíochta, fás cuideachtaí agus cruthú post, rud a d'fhág go raibh tionchar iomlán de $2.5 billiún ann. Chuir fachtóirí cosúil le boilsciú, costais saothair mhéadaithe, agus cáilíocht sonraí feabhsaithe le caiteachas níos mionsonraithe a sannadh do Colorado leis an tionchar eacnamaíoch méadaithe. Léiríonn stádas CU Boulder mar an ranníocóir eacnamaíoch is mó le limistéar staidrimh cathrach Boulder freisin a thábhacht don gheilleagar áitiúil.

Ina theannta sin, fuair an staidéar amach gurbh ionann caiteachas taighde CU Boulder agus $643 milliún, rud a d'fhág gur ranníocaíocht eacnamaíoch de $1.2 billiún a bhí ann. Shroich caiteachas neamháitiúil na hollscoile ar mhic léinn agus chuairteoirí sa stát $777 milliún, a chuimsigh costais cíosa, earraí grósaera, iompar, cúram leanaí, caitheamh aimsire agus cúram sláinte.

Measadh go raibh caiteachas díreach CU Boulder i rith na bliana fioscach ag $700 milliún, lena n-áirítear costais bhuiséadaithe do thionscadail tógála. Go háirithe, bhí tionscadail athchóirithe Hellems Arts and Sciences agus Mary Rippon Outdoor Theatre i measc na dtionscadal is mó ag CU Boulder.

Agus tionchar eacnamaíoch iomlán na gcampas agus na n-ospidéal cleamhnaithe de chóras Ollscoil Colorado á bhreithniú, shroich an tionchar iomlán ar fud an stáit $17.2 billiún suntasach i rith na bliana fioscach 2022-23, ag tacú le 98,175 post san iomlán go príomha sa Boulder, Denver. , agus ceantair uirbeacha Colorado Springs.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nár áiríodh sa staidéar tionchar alumni, pinsinéirí, lúthchleasaíocht nó aistriú teicneolaíochta. Léiríonn na torthaí seo, áfach, an rannchuidiú suntasach a dhéanann CU Boulder le geilleagar an stáit agus le cáilíocht iomlán na beatha.

