Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe tar éis eilimint mistéireach sa laibhe ársa a bhrath, rud a d'eascair teoiricí go bhfuil croí an Domhain ag sceitheadh. Nocht staidéar ar shreabha laibhe 62 milliún bliain d'aois ar Oileán Baffin in oileánra Artach Cheanada leibhéil neamhghnácha ard de héiliam-3, iseatóp neamhchoitianta a bhaineann le hoibriú inmheánach ár bplainéad. Spreag na torthaí, a foilsíodh san iris Nature, díospóireacht dhian i measc taighdeoirí agus saineolaithe.

Bhailigh an fhoireann taighde, ar a raibh geocheimiceoirí ó Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole agus Institiúid Teicneolaíochta California, léamha ó shreafaí laibhe ársa Oileán Baffin. Fuair ​​siad amach go raibh na cóimheasa is airde de héiliam-3, héiliam-4, agus iseatóp eile a fuarthas riamh i gcarraigeacha volcanacha talún sa talamh. Tá sé seo tar éis aird nach beag a tharraingt, mar go bhfuil sé suntasach leibhéil chomh hard héiliam-3 a aimsiú ag láithreán neamhréalteolaíoch.

Tá Héiliam-3 fíor-annamh mar gheall ar a nádúr. Nuair a shroicheann sé an dromchla, éalaíonn sé isteach san atmaisféar agus scaipeann sé isteach sa spás. Mar sin, má aimsítear héiliam-3 ar an dromchla, is dócha gur ó chroílár an Domhain a tháinig sé. D’fhéadfadh an toradh seo samplaí fisiceacha de chroí-ábhar a sholáthar, ag tabhairt dúshlán don tuiscint a bhí ann roimhe seo go raibh croí an Domhain séalaithe.

Tá impleachtaí an fhionnachtana seo ollmhór. D’fhéadfadh eolaithe staidéar a dhéanamh ar chroí-ábhar ar bhealaí a bhí dodhéanta roimhe seo más féidir a shuíomh go bhfuil an t-ábhar ag sceitheadh ​​ón gcroílár. D'fhéadfadh go mbeadh rúin ag láithreacht héiliam-3 primordial faoi fhoirmiú ár bplainéad nach féidir teacht air trí bhealaí eile. Tugann an nochtadh seo le fios go bhfuil an domhain domhain níos dinimiciúla ná mar a thuigtear roimhe seo, ag cur ar ceal gnáthnósanna aonrú geocheimiceach idir an croí agus sraitheanna eile ár bplainéad.

Glaonn Forrest Horton, geochemist ag Institiúid Aigéaneolaíochta Woods Hole, go bhfuil an fhionnachtain “spreagúil” agus leagann sé béim go bhfuil i bhfad níos mó oibre le déanamh. D'ardaigh an staidéar níos mó ceisteanna ná mar a d'fhreagair sé, rud a d'oscail bealaí nua taighde ar chroílár an Domhain. Cuireadh tuilleadh fianaise ar sceitheadh ​​croí ar fáil i dtuarascáil na n-eolaithe a foilsíodh san iris Nature.

Tríd is tríd, tugann an fhionnachtain úrnua seo dúshlán don eolas atá ann faoi chroílár an Domhain agus tugann sé deis d’eolaithe an croí-ábhar a fhiosrú ar bhealaí nach bhfacthas riamh cheana. D’fhéadfadh impleachtaí an taighde seo ár dtuiscint ar fhoirmiú agus ar dhinimic ár bplainéad a athrú ó bhonn.

Foinsí:

– The Irish Sun (Níor soláthraíodh URL)

– Dúlra (Irisleabhar)