Poill Dhubha Aimsithe ag an gCongaracht don Domhan a Bhriseadh Taifead

Léiríodh le fionnachtain le déanaí go bhfuil poill dhubha i bhfad an-ghar don Domhan. Is eol anois go bhfuil dhá nó trí pholl dhubha i gCnuasach Réalta Hyades, atá suite 153 solasbhliain ar shiúl. Murab ionann agus fionnachtana roimhe seo, tá na poill dhubha seo i mbraisle atá le feiceáil don tsúil nocht ó spéartha measartha dorcha.

Is minic a bhíonn Braisle Réalta Hyades faoi scáth a chomharsa níos cáiliúla, na Pleiades. Mar sin féin, is iad na Hyades an braisle réalta is gaire don Domhan. Tá breathnuithe roimhe seo ar phoill dhubha i bhfad níos faide ar shiúl, agus Gaia BH1 mar an sealbhóir taifead reatha, suite 1,600 solasbhliain ar shiúl.

Fuarthas amach poill dhubha i mbraisle Hyades de bharr tomhais bheachtais ar shuíomhanna agus ar ghluaiseachtaí réaltaí an bhraisle. Baineadh úsáid as samhlacha ríomhaire chun dáileadh na réaltaí timpeall lár an bhraisle a mhacasamhlú, agus fuarthas na meaitseanna is fearr nuair a cuireadh dhá nó trí pholl dhubha san áireamh.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag an bhreathnóireacht seo chun éabhlóid na mbraislí réalta a thuiscint agus an méid a chuireann siad le foinsí imtharraingthe. Soláthraíonn sé léargais luachmhara freisin ar an gcaoi a dtéann láithreacht poll dubh i bhfeidhm ar dhinimic na mbraislí réalta.

Dhírigh formhór na gcuardach ar phoill dhubha ar chnuasaigh dhomhanda i halaigí Bhealach na Bó Finne, ach tugann an fionnachtain seo le tuiscint go dtugann braislí oscailte mar na Hyades, atá níos gaire don Domhan, deiseanna spreagúla le haghaidh tuilleadh staidéir.

Foilsíodh torthaí an staidéir seo i Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga.

Foinsí:

– Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga