Cinn Nua sa Triantán Heilbronn Fadhb

Tá dul chun cinn iontach déanta ag taighdeoirí ar fhadhb an triantáin Heilbronn, puzal matamaitice atá ag cur as do na matamaiticeoirí le blianta fada anuas. Is éard atá i gceist leis an bhfadhb ná méid an triantáin is lú is mó agus is féidir a chinneadh ar féidir grúpa pointí a dhéanamh taobh istigh de chearnóg.

Ba é an matamaiticeoir Gearmánach Hans Heilbronn a mhol fadhb an triantáin Heilbronn ar dtús go déanach sna 1940idí. Ó shin i leith, tá dul chun cinn ar an bhfadhb mall, gan aon dul chun cinn suntasach ó na 1980í. I mBealtaine na bliana seo, áfach, d’fhógair triúr matamaiticeoirí – Alex Cohen, Cosmin Pohoata, agus Dmitrii Zakharov – caipín nua ar mhéid an triantáin is lú.

Tháinig an t-athrú chun cinn tar éis do Cohen teacht salach ar shean-suirbhé ar fhadhb an triantáin Heilbronn le Klaus Roth. Thuig sé go bhféadfaí smaointe Roth a nascadh le coincheapa a bhí pléite ag a chomhairleoir, Larry Guth, ag cruinniú den ghrúpa léitheoireachta le déanaí. Fuair ​​Cohen amach ina dhiaidh sin go raibh Pohoata agus Zakharov ag obair ar an bhfadhb agus go raibh an ceangal céanna déanta acu.

Chomhoibrigh na taighdeoirí agus, tar éis seacht mí, rinne siad a gceann chun cinn. Tugann a bpáipéar réimsí nua matamaitice isteach agus táthar ag súil go spreagfaidh sé tuilleadh dul chun cinn ar fhadhb an triantáin Heilbronn. Tá an toradh an-suntasach mar go n-íslíonn sé an teorainn uachtarach do mhéid an triantáin is lú, nach raibh aon athrú air le breis is ceithre scór bliain.

Tá naisc ag fadhb an triantáin Heilbronn le réimsí éagsúla eile den mhatamaitic, lena n-áirítear cruthanna trasnaithe, teoiric uimhreacha, agus anailís Fourier. Baineann an fhadhb le pointí a shocrú taobh istigh de chearnóg chun méid an triantáin is lú a uasmhéadú. Cé go bhfuil sé sách éasca a thaispeáint nach féidir achar níos mó ná 1/(n-2 a bheith ag an triantán is lú), rinne Heilbronn tuairimíocht go raibh an teorainn níos lú fós.

Cé nach bhfuil an triantán is lú is mó aimsithe ag na taighdeoirí, is dul chun cinn suntasach é an dul chun cinn atá déanta acu inár dtuiscint ar an bhfadhb. Táthar ag súil go dtiocfaidh tuilleadh dul chun cinn mar thoradh ar an bhforbairt nua seo agus go spreagfaidh sé athbheochan sa staidéar ar fhadhb an triantáin Heilbronn.

