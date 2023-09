Aistríonn Dealbhóireacht Ashley Zelinskie Intricacies an Cosmos

Tá Ashley Zelinskie, dealbhóir agus ealaíontóir, ag tabhairt rúndiamhra na cruinne chun beatha trína saothar ealaíne. Tá sé mar aidhm ag Zelinskie an bhearna idir an eolaíocht agus an ealaín a líonadh trí dheilbh a chruthú a léiríonn coincheapa casta eolaíochta. Ar cheann dá saothar le déanaí tá priosma marmair mhúnlaithe, atá suite taobh amuigh de Réadlann Yerkes i Williams Bay, Wisconsin. Sa phriosma tá divots a shamhlaíonn warping an spáis-ama, coincheap a thug Albert Einstein isteach ina theoiric na coibhneasachta ginearálta.

De réir theoiric Einstein, tá spás-am cosúil le leathán leaisteach ar féidir tionchar a bheith aige ar rudaí le mais. Déanann dealbhóireacht Zelinskie an coincheap seo a shamhlú, ag taispeáint conas a chruthaíonn rudaí sa chruinne dlúith sa spás-am. Áiríonn an dealbh réalta chré-umha, pláinéad déanta as grianchlochít gorm Brasaíle, agus gealach mharmair, iad ar fad suite laistigh de divots a léiríonn méid coibhneasta a ndlúth.

Feidhmíonn dealbhóireacht Zelinskie mar mheabhrúchán gur bealaí iad an ealaín, an eolaíocht agus disciplíní eile go léir chun a n-áit sa chruinne a thuiscint. Trí choincheapa eolaíocha a chomhtháthú ina saothar ealaíne, tá súil ag Zelinskie meas níos doimhne a spreagadh ar iontais an chosmas.

Tá stair shaibhir i dtaighde réalteolaíoch ag Réadlann Yerkes, áit a bhfuil dealbh Zelinskie suite. Bunaíodh é i 1897 agus tá sé ina bhaile ag go leor eolaithe cáiliúla thar na blianta, lena n-áirítear Edwin Hubble agus Nancy Grace Roman. Bhí ról lárnach ag an réadlann i bhfionnachtana úrnua faoi leathnú na cruinne.

Feidhmíonn dealbhóireacht Zelinskie ag Réadlann Yerkes mar léiriú amhairc ar na héachtaí agus na coincheapa eolaíochta a ndearnadh iniúchadh orthu laistigh dá ballaí. Tugann sé cuireadh do chuairteoirí machnamh a dhéanamh ar rúndiamhra na cruinne agus léirthuiscint a bheith acu ar áilleacht na healaíne agus na heolaíochta araon.

