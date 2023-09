An féidir le lucha amhrán nua a fhoghlaim?

Ar feadh na mblianta, chreid taighdeoirí go raibh amhráin luiche instinctual agus seasta. Mar sin féin, in 2012, rinne foireann néar-bhitheolaithe in Ollscoil Duke turgnamh chun an toimhde seo a thástáil. Chuir na taighdeoirí cúig lucha bodhar go máinliachta agus chuir siad a n-amhrán i gcomparáid le cinn lucha éisteachta. Fuair ​​​​siad amach go raibh amhráin na lucha bodhar díghrádaithe agus do-aitheanta, rud a léiríonn go bhfuil an cumas chun iad féin agus daoine eile a chloisteáil ríthábhachtach d'amhrán luch.

Thug an turgnamh seo leideanna maidir le bunús na teanga, a measadh le fada an lá mar “an fhadhb is deacra san eolaíocht”. Cé go raibh foghlaim ghutha tugtha faoi deara i speicis ar nós éanlaith agus míolta móra, chreid na heolaithe nach raibh baint ag na cumais seo le teanga an duine. Thug fionnachtain na foghlama gutha i lucha le tuiscint go bhféadfadh cumas criticiúil teanga a bheith ann ar chontanam.

Tá torthaí eile tar éis an líne idir cumarsáid an duine agus an ainmhí a dhéanamh doiléir tuilleadh. Rinneadh staidéar ar thurtar a tháirgeann fuaimeanna agus a fhreagraíonn dóibh, larbhaí coiréil ar féidir leo sceireacha sláintiúla a chloisteáil, agus plandaí atá in ann fuaimeanna a bhrath. Tugann na fionnachtana seo le tuiscint gur féidir intinn agus brí a fháil i bhfuaimeanna neamhdhaonna, rud a thugann le fios go bhfuil struchtúir bunaithe ar rialacha ag teacht chun cinn i dteanga.

Ar feadh na gcéadta bliain, breathnaíodh ar theanga mar shaintréith ar leith ag daoine, rud a fhágann sinn ó chéile ó speicis eile. Thug an creideamh seo údar maith don tiarnas atá againn ar ainmhithe agus is mistéir é éabhlóid na teanga. Mar sin féin, tá amhras anois ar shaineolaithe sa teangeolaíocht, sa bhitheolaíocht agus san eolaíocht chognaíoch go bhféadfadh an teanga comhchodanna a roinnt thar speicis, rud a chuir solas ar shaol istigh ainmhithe agus ar ár stair éabhlóideach féin.

Foinse: The New York Times

Sainmhínithe:

– Foghlaim gutha: An cumas fuaimeanna a fhoghlaim agus a tháirgeadh trí aithris agus cleachtadh.

– Sonogram: Léiriú amhairc ar fhuaim, a thaispeánann minicíocht agus déine na gcomhpháirteanna éagsúla.

– Néar-bhitheolaí: Eolaí a dhéanann staidéar ar an néarchóras agus a ghaol le hiompar.

– Céiticigh: Mamaigh mhara, lena n-áirítear deilfeanna agus míolta móra.

– Pinníní: Mamaigh mhara, lena n-áirítear rónta agus leoin mhara.

– Forebrains: An chuid tosaigh den inchinn, atá freagrach as feidhmeanna cognaíocha níos airde.

– Droichead talún báite: Nasc talún idir dhá mhórthír atá faoi uisce mar gheall ar ardú ar leibhéal na farraige.