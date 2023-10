Ardaíonn an Méadú ar Dheannach san Aer Buartha faoi Athrú Aeráide

Tháinig méadú ar an méid deannaigh in aer an domhain in 2022, de réir Eagraíocht Mheitéareolaíochta Dhomhanda na Náisiún Aontaithe (WMO). D'iarr an eagraíocht go ndéanfaí tuilleadh taighde ar an gceangal idir an t-athrú aeráide agus an méadú ar áiteanna stoirme gainimh. Tá an t-ardú deannaigh curtha i leith astuithe méadaithe ó réigiúin mar iarthar-lár na hAfraice, Leithinis na hAraibe, Ardchlár na hIaráine, agus iarthuaisceart na Síne.

Chuir Príomhfheidhmeannach WMO Petteri Taalas béim ar go bhfuil tionchar ag gníomhaíochtaí daonna ar stoirmeacha gainimh agus deannaigh. Bíonn taise ithreach níos ísle mar thoradh ar theocht níos airde, triomach agus galú méadaithe, rud a chuireann, in éineacht le droch-bhainistíocht talún, le stoirmeacha gainimh agus deannaigh níos minice. Rinne tuarascáil bhliantúil WMO anailís ar tharla agus ar chontúirtí stoirmeacha deannaigh, ag cur béime ar a dtionchar ar an tsochaí.

Léirigh an tuarascáil go raibh meánmhéid domhanda na meántiúchan dromchla deannaigh bliantúil i 2022 beagán níos airde ná in 2021. I 2021, b'ionann an figiúr 13.5 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach, agus i 2022, d'ardaigh sé go 13.8 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach. Thaifead réigiún Bodele i Sead an meántiúchan bliantúil dromchla deannaigh measta is airde, idir 900 agus 1,200 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach. Sa leathsféar theas, bhí na tiúchana is airde ag an Astráil láir agus ar chósta thiar na hAfraice Theas, idir 200 agus 300 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach.

Bíonn tionchair fhorleathana ag stoirmeacha deannaigh, rud a chuireann le spéartha dorcha agus cuireann siad isteach ar cháilíocht an aeir. Dúirt an tuarascáil go dtéann thart ar 2,000 milliún tonna deannaigh isteach san atmaisféar gach bliain, rud a dhéanann difear do gheilleagair, éiceachórais, aimsir agus aeráid, fiú i réigiúin na mílte ciliméadar ar shiúl. Cé go bhfuil ról ag próisis nádúrtha, cuireann drochbhainistíocht uisce agus talún go mór freisin.

Leag an feasachán béim ar thrí mhórtheagmhas in 2022, lena n-áirítear “ráig deannaigh eisceachtúil” ó thuaisceart na hAfraice ar fud na Spáinne agus na Portaingéile, a sháraigh rialacháin cháilíocht aeir an Aontais Eorpaigh. Tharla stoirm mhór deannaigh eile sa Mheánoirthear, rud a laghdaigh infheictheacht ar fud an réigiúin. Ina theannta sin, chuir stoirm deannaigh ar thalamh barra in oirthear na Stát Aontaithe isteach ar ghníomhaíochtaí talmhaíochta.

Leag Taalas béim ar a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar thionchair stoirmeacha gainimh agus deannaigh ar shláinte, iompar agus talmhaíocht. D’éiligh an feasachán go ndéanfaí tuilleadh taighde ar an gceangal idir stoirmeacha deannaigh agus athrú aeráide, toisc go bhfuil an réimse seo fós gan iniúchadh den chuid is mó. Tá sé mar aidhm ag an WMO córais réamhrabhaidh tubaiste aimsire a bhunú ar fud an domhain laistigh de cheithre bliana chun tionchair an athraithe aeráide, lena n-áirítear stoirmeacha deannaigh, a mhaolú.