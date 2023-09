Deis Amharcála Eclipse Gréine Bliantúil Spreagúil i bPáirceanna Stáit Texas

Tá Texas State Parks ag ullmhú chun deiseanna iontacha féachana a thairiscint le haghaidh eclipse gréine annular a bheidh le feiceáil ar fud na spéartha i Texas ar 14 Deireadh Fómhair. Mar gheall ar an éileamh a mheastar a bheidh ar an imeacht, beidh iontráil chuig páirceanna stáit an lá sin teoranta dóibh siúd a bhfuil pasanna lae nó ceadanna campála réamhcheannaithe acu. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach ráthaíonn pas páirce stáit iontráil, mar sin moltar ionad campála nó pas lae a chur in áirithe chomh luath agus is féidir chun d’áit a chinntiú.

Rachaidh an eclipse annular thar Texas ó Lár na Tíre/Odessa go Corpus Christi, le seacht gcinn déag de Pháirceanna Stáit Texas suite feadh a chosáin. Tarlaíonn eclipse nuair a ailíníonn an ghrian, an ghealach agus an talamh sa spás. Le linn eclipse annular, tá an chuma ar an ghealach beagán níos lú ná an ghrian, rud a chruthaíonn an illusion de fáinne tine sa spéir. Tosóidh an ghealach ag blocáil na gréine timpeall 10:20 rn ar an 14 Deireadh Fómhair, agus beidh an fáinne tine le feiceáil timpeall 11:40 rn ar feadh na teorann idir Texas agus Nua-Mheicsiceo.

Beidh an eclipse ag taisteal ansin soir ó dheas trasna an stáit, le fad na iomlán ag athrú ag brath ar an bpointe amhairc. Dá gaire do chosán an eclipse is ea is faide a bheidh tú in ann taitneamh a bhaint as fáinne na tine. Moltar pleanáil a dhéanamh le teacht go luath agus fanacht go déanach ag na páirceanna, mar go bhféadfadh moilleanna tráchta a bheith ann mar gheall ar chuairteoirí ó ar fud an stáit agus an náisiúin. Bí cinnte go dtabharfaidh tú go leor bia, uisce agus breosla leat i gcás aon mhoill gan choinne.

Agus tú ag freastal ar an amharc eclipse ag Páirc Stáit Texas, tá sé tábhachtach páirceáil i limistéir ainmnithe amháin agus fanacht amach ó bhóithre ar mhaithe le sábháilteacht. Treoróidh foireann na páirce cuairteoirí ar an áit inar féidir páirceáil den chosán más gá. Ina theannta sin, cuireann na páirceanna cláir faoi stiúir an mhaoir ar fáil roimh nó tar éis an eclipse, mar sin moltar freastal ar na cláir fhaisnéiseacha agus oideachais seo.

Ná caill an deis uathúil spreagúil seo chun féachaint ar an eclipse gréine annular i bPáirceanna Stáit Texas. Déan do chuid áirithintí agus ullmhúcháin go luath chun eispéireas i gcuimhne a chinntiú.

