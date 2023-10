Féidearthacht Tiomáint Leictridinimiciúil do Spásárthaí

I seimineár gréasáin atá le teacht arna óstáil ag Institiúid Fíorúil na gCóras Spásárthaí Beaga (S3VI), pléifidh Matthew Brunner ó Shaotharlann Taighde Chabhlaigh na SA an fhéidearthacht tiomáint leictredinimiciúil a úsáid le haghaidh spásárthaí. Is éard atá i gceist leis an teicneolaíocht seo ná sruth leictreach a sheoladh feadh sreang fhada, ar a dtugtar teaghrán, a nascann dhá cheann-mhais spásárthaí. De réir mar a ghluaiseann an spásárthach feadh a cosán fithiseach, ionduchtaíonn réimse maighnéadach an Domhain fórsa Lorentz idir an réimse maighnéadach agus na leictreoin sa teaghrán, rud a fhágann sá don spásárthach. Ní éilíonn an modh seo foinsí breosla traidisiúnta.

Tabharfaidh an webinar léargas ar an Turgnamh CubeSat Tiomáint Leictridinimiciúil Tethered (TEPCE), CubeSat trí aonad (3U) a forbraíodh mar cheann de na chéad spásárthaí tiomána leictredinimiciúil féin-chuimsitheach. Bhí sé mar aidhm ag TEPCE iniúchadh a dhéanamh ar acmhainneacht na teicneolaíochta tiomána leictredinimiciúil agus a praiticiúlacht do mhisin spásárthaí amach anseo.

Tá cúlra láidir san innealtóireacht aeraspáis ag Matthew Brunner, an cainteoir don webinar, agus d’oibrigh sé i róil éagsúla laistigh de Shaotharlann Taighde Chabhlaigh na SA. Déanann sé speisialtóireacht i ndearadh spásárthaí, meicnic sreabhán, samhaltú córais, agus déantúsaíocht breiseán agus fréamhshamhaltú.

Spreagann an S3VI rannpháirtithe ceisteanna a chur isteach roimh an seimineár gréasáin chun freagairtí níos dírithe agus níos eolasaí a éascú. Tá sé mar aidhm ag an seimineár gréasáin seo faisnéis luachmhar a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm féideartha tiomána leictredinimiciúil i spásárthaí agus a impleachtaí maidir le taiscéalaíocht spáis agus misin.

Foinsí: Institiúid Fíorúil na gCóras Spásárthaí Beaga (S3VI)