Réaltraí a Ionsú: Fionnachtana Nua trí Ionsú Solais

Ag baint úsáide as an Teileascóp Spáis Hubble, tá réalteolaithe ón Ionad Cosmaí Dawn tar éis fionnachtain úrnua a dhéanamh ar réaltra nach féidir a fheiceáil ach tríd an solas a ionsúnn sé seachas a astaíonn sé. Tá an réaltra seo, atá lonnaithe beagnach 11 billiún bliain san am atá caite, mar chuid de ghrúpa luath a d'fhéadfadh a bheith cosúil lenár nGrúpa Áitiúil féin níos déanaí.

De ghnáth, aimsítear réaltraí tríd an solas a astaíonn nó a fhrithchaitear. Mar sin féin, má tá réaltra suite feadh na líne radhairc chuig foinse solais níos faide i gcéin, déanfaidh sé cuid de sholas na foinse sin a ionsú. Tarlaíonn an t-ionsú seo de bharr cáithníní gáis agus deannaigh atá i láthair idir na réaltaí sa réaltra. Trí anailís a dhéanamh ar speictream na foinse solais chúlra, is féidir le réalteolaithe “poill” ionsúcháin ar leith a bhreathnú a léiríonn láithreacht réaltra tulra.

Soláthraíonn an solas ionsúite faisnéis faoi shaintréithe fisiceacha an réaltra ionsúite. Sa chás seo, is dócha gur cuasar é an fhoinse chúlra geal, croí réaltra le poll dubh ollmhór. In ainneoin na ndúshlán a bhaineann le réaltra a bhreathnú agus a solas féin á astú agus é os comhair cuasar geal, d’éirigh le réalteolaithe an iliomad ionsúire dá leithéid a bhrath.

Sa staidéar is déanaí a rinne siad, dhírigh an fhoireann ar chuasar an-dearg a bhí deargadh go mór ag ionsúire suite beagnach 11 billiún bliain ó shin. Tugann an t-ionsúire seo, a ionsúnn i bhfad níos mó solais ná cinn eile, le fios gur réaltra aibí é atá cosúil le Bealach na Bó Finne. Cé nach raibh siad in ann comhghleacaí lonrúil den ionsúire a bhrath, d'aimsigh na taighdeoirí réaltra in aice láimhe eile a d'fhéadfadh a bheith mar chuid den ghrúpa luath.

Léiríonn breathnuithe an tsolais ionsúite go bhfuil an deannach sa réaltra tulra cosúil leis an deannach a fheictear inár mBealach Bó Finne agus sna réaltraí comharsanacha. Léiríonn an toradh seo comhdhéanamh agus nádúr na réaltraí ar fud na staire cosmaí.

Ar an iomlán, leagann an staidéar seo béim ar an ról tábhachtach a bhaineann le hionsú solais chun rúin fholaithe réaltraí i bhfad i gcéin a nochtadh. Trí úsáid a bhaint as an modh comhlántach seo, is féidir le réalteolaithe ár dtuiscint ar an luath-chruinne agus ar fhoirmiú grúpaí réaltraí a leathnú.

