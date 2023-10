Is féidir le Dromchla Nua Superhydrophobic Fan Tirim Faoi Uisce ar feadh Míonna

D'fhorbair foireann taighdeoirí ó Ollscoil Harvard agus institiúidí eile dromchla sárhidreafóbach le plastrón cobhsaí a d'fhéadfadh a mhaireann ar feadh míonna faoi uisce. D’fhéadfadh raon feidhmeanna a bheith ag an taighde, a foilsíodh in Nature Materials, sa bhithleighis agus sa tionscal.

Spreag an speiceas damháin alla Argyroneta aquatica an taighde seo. Is féidir leis an damhán alla seo a shaol ar fad a chaitheamh faoi uisce in ainneoin go bhfuil scamhóga aige nach féidir ach ocsaigin atmaisféarach a análú. Tá an rún sna milliúin ribí uisce-repellent ar chorp an damháin alla a ghafa aer, rud a chruthaíonn sraith tanaí ar a dtugtar plastron.

Le blianta anuas, tá eolaithe ag iarraidh éifeachtaí cosanta an phlastron a mhacasamhlú le haghaidh feidhmeanna mar chosc ar chreimeadh, fás baictéarach, agus salú ceimiceach ar dhromchlaí faoi uisce. Mar sin féin, níor choinnigh iarrachtaí roimhe seo ach dromchlaí tirim ar feadh roinnt uaireanta.

D'fhorbair na taighdeoirí modh nua chun dromchlaí sárhidreafóbach faoi uisce a mhairfidh le fada a chruthú. D'aithin siad grúpa paraiméadair níos mó, lena n-áirítear garbh an dromchla agus hidreafóbacht, chun cobhsaíocht an phlastron a chinneadh. Ag baint úsáide as an modh seo, dhear siad dromchla superhidreafóbach ó chóimhiotal tíotáiniam le plastrón fada buan.

Léiríodh cobhsaíocht agus marthanacht an dromchla trí thástáil fhairsing, lena n-áirítear lúbadh, casadh, agus nochtadh d'uisce te agus fuar. D’fhan an dromchla aerphilic, nó aer-ghaisteáil, ar feadh 208 lá agus é faoi uisce agus léirigh sé friotaíocht suntasach in aghaidh fás baictéarach agus greamaitheacht diúilicíní.

Mar gheall ar simplíocht agus inscálaitheacht an mhodha nua seo tá sé luachmhar d’fheidhmchláir fhíorshaolacha. D’fhéadfaí é a úsáid i suíomhanna bithleighis chun ionfhabhtú a laghdú tar éis máinliachta nó mar ionchlannáin in-bhithmhillte. Osclaíonn an taighde deiseanna chun ábhair nua a fhorbairt a bhfuil airíonna nach bhfacthas riamh cheana, spreagtha ag réitigh an dúlra féin.

Foinse: Ábhair Dúlra, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6