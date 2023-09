An Tíogair Tasmanian: Aisghabháil Eolaithe RNA ó Ainmhithe Extinct

D'éirigh le foireann eolaithe ón tSualainn RNA a bhaint as tíogair Tasmánach 132 bliain d'aois, ar a dtugtar an thylacine freisin, rud a fhágann gurb é an chéad teaghlach ainmhí imithe as a bhfuil RNA aisghafa. Sealgaíodh an tíaicín, marsupial carnabhóir stríocach, chun dul in éag ar oileán na Tasmáine san Astráil sna 1930idí.

Trí RNA a aisghabháil, a aistríonn an fhaisnéis atá ionchódaithe i DNA ina phróitéiní, is féidir le heolaithe léargais luachmhara a fháil ar ghníomhaíocht ghéine ainmhithe atá imithe i léig a measadh roimhe seo a bheith caillte. Osclaíonn an fionnachtain seo féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar bhitheolaíocht speiceas imithe i léig.

Murab ionann agus DNA, ar féidir leis faisnéis a sholáthar faoi na géinte atá ag speiceas, nochtann RNA na géinte atá á n-úsáid go gníomhach chun próitéiní a tháirgeadh laistigh de chealla. Mar sin féin, tá RNA leochaileach agus briseann sé síos i bhfad níos tapúla ná DNA, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach samplaí stairiúla a shábháil.

Bhain na heolaithe úsáid as prótacal modhnaithe chun na milliúin snáithe RNA a bhaint as craiceann agus matán an eiseamail thylacine, a catalógaíodh in 1891 agus a bhí stóráilte ag Músaem Stair an Dúlra i Stócólm. Cé gur léirigh cuid den RNA comharthaí damáiste, deimhníodh barántúlacht na sraitheanna RNA thylacine trí iad a chur i gcomparáid le genome an speicis.

D'aimsigh na taighdeoirí RNA a chónaíonn le haghaidh próitéiní fíocháin-shonracha sna samplaí matán, mar shampla titin agus actin, atá freagrach as leaisteachas snáithíní matáin agus crapadh. Sna samplaí craiceann, fuair siad RNA a chónaíonn le haghaidh próitéin struchtúrach ar a dtugtar keratin. Tá na próifílí RNA cosúil go dlúth le próifílí na speiceas atá ann cheana féin agus tugann siad léargas ar shainghnéithe anatamaíocha.

Chomh maith le cuidiú leis na hiarrachtaí leanúnacha chun an tíolacín a aiséirí, d’fhéadfadh aisghabháil RNA ó speicis atá imithe in éag cur lenár dtuiscint ar éabhlóid víreasach. D'fhéadfaí ár n-eolas sa réimse seo a chur chun cinn má aimsítear láithreacht víris RNA éagsúla le himeacht ama.

D'ardaigh torthaí an staidéir ceisteanna eiticiúla agus teicneolaíochta maidir le tionscadail dí-éagtha. Ina theannta sin, nuair a aimsítear eiseamal thylacine i músaem sa tSualainn ardaítear fiosracht faoin gcaoi ar chríochnaigh sé na mílte míle óna ngnáthóg bhunaidh san Astráil.

Tá an taighde ceannródaíoch seo foilsithe in Genome Research.

Sainmhínithe:

– RNA: Aigéad ribonúicléach, móilín a aistríonn faisnéis DNA ina phróitéiní.

– Tiolaicín: Marsupial carnabhach stríocach, ar a dtugtar an tíogair Tasmánach freisin.

– Géanóm: An tsraith iomlán d’ábhar géiniteach, lena n-áirítear DNA, orgánach.

– Dí-adhaint: An próiseas chun speicis atá imithe i léig a athbheochan.

– Éabhlóid víreasach: Forbairt agus athruithe i ndaonraí víreasacha le himeacht ama.

Foinsí:

- "RNA ó thylacine imithe in éag 132-bliain d'aois a ghnóthú, an chéad cheann." EurekAlert! Nuacht Eolaíochta.

– “An RNA is sine a aimsíodh i laonna mac tíre mumaithe 14,000 bliain d’aois.” National Geographic.