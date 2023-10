An Takin Suimiúil: Speiceas Uathúil Bovid

Is speiceas boivid suimiúil agus uathúil é an takin, ar a dtugtar Budorcas taxicolor go heolaíoch. Tá ceithre fhospeiceas takin ann: takin na Bútáine (B. taxicolor whitei), takin órga (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), agus Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Cónaíonn na créatúir seo i gcriosanna alpacha agus gleannta foraoisithe na hÁise, ag réimsiú ar fud an Bhútáin, Maenmar, tuaisceart na hIndia, an tSín láir agus theas, agus an Tibéid.

Is éard atá i réim bia an takin go príomha ná fásra atá ar fáil go séasúrach, cosúil le duilleoga ó chrainn agus toir. Itheann siad féara, forbs, agus craobhóga tairisceana sa gheimhreadh freisin nuair is gann an bia is fearr leo. Tá tréithe fisiceacha ar leith ag gabhair atá cosúil le cros idir ba, gabhair agus caoirigh. Tá srón cosúil le eilc acu agus cosa gearra stumpy a chothaíonn a gcorp móra stocacha.

Tá adharca cosúil le wildebeest ag takins fireann agus baineann araon a eascraíonn as coróin a gceann agus cuar aníos. Raonta a gcuid fionnaidh ó liath-donn go donn reddish nó seacláide, ag brath ar an bhfospeiceas. Go háirithe, tá peilt dath órga sainiúil ag an takin órga, rud a d'fhéadfadh a bheith mar spreagadh do lomra órga mhiotaseolaíocht na Gréige.

Déanann Takins a ngnáthóga sléibhtiúla a loingseoireacht ag baint úsáide as a gcrúba scoilte atá oiriúnaithe go speisialta, rud a ligeann dóibh dul thar tír-raon géar agus carraigeach. Sa samhradh, cruthaíonn siad tréada de suas le 300 duine le haghaidh cúplála agus fáil flúirseach bia. Mar sin féin, le linn míonna an gheimhridh, scoilt na tréada i ngrúpaí níos lú de thart ar 15 go 30 ainmhí. Go hiondúil bíonn takins fireann ina n-aonar ach amháin le linn an tséasúir goir.

Marcálann fireannaigh a gceannasacht trí fhual a spraeáil ar a gcosa, a chliabhrach agus a n-aghaidheanna, rud a chruthaíonn táscaire olfactory do thaicíní eile. Cé nach bhfuil mórán creachadóirí nádúrtha ag takins, féadfaidh liopards sneachta creach a dhéanamh ar laonna, agus díríonn creachadóirí cosúil le liopard, tíogar, mac tíre agus béir dhubh Áiseacha ó am go chéile ar dhaoine fásta. Úsáideann Takins fuaim casachta chun rabhadh a thabhairt don tréad nuair a bhraitheann siad contúirt, ag spreagadh daoine eile chun teitheadh ​​​​isteach sa scuab agus iad féin a cheilt.

Ar an drochuair, measann an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN) go bhfuil gach fospeicis leochaileach. Léiríonn taighde le déanaí go bhféadfadh a raon a bheith níos lú ná mar a measadh roimhe seo, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh siad a bheith i mbaol níos airde ná mar a ceapadh ar dtús.

Foinsí:

– Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

– An tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN)