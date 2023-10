Forbraíonn taighdeoirí Nanacháithníní Maighnéadacha chun Truailliú Hidreacarbóin in Uisce a Ghlanadh

Chomh maith le cur leis an ngéarchéim aeráide trí astaíochtaí gás ceaptha teasa, tá dúshláin shuntasacha chomhshaoil ​​ag baint le húsáid fhorleathan hidreacarbóin, arb iad na príomhchodanna iad de bhreoslaí iontaise. Is iad hidreacarbóin an aicme is flúirsí de thruailleáin orgánacha ar domhan agus faightear iad in amhola, a úsáidtear go coitianta mar bhreoslaí iompair agus téimh, chomh maith le hábhair phlaisteacha.

In ainneoin feasacht mhéadaithe ar thionchair uafásacha an athraithe aeráide, tá an geilleagar domhanda fós ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise. De réir páipéar le déanaí a foilsíodh in Advanced Science, is ionann táirgeadh amhola agus gáis nádúrtha an domhain agus na billiúin tonna, rud a chuireann le scaoileadh méideanna ollmhóra gáis cheaptha teasa. Seachas na himpleachtaí aitheanta comhshaoil, tá imní ar dhaoine mar gheall ar láithreacht fhairsing truaillithe micreaphlaisteacha a dhíorthaítear ó hidreacarbóin. Fuarthas micreaplaistigh i gceantair iargúlta ar nós an Artaigh, agus fiú sna scamaill.

Teastaíonn réitigh éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist phráinneach seo maidir le truailliú plaisteach agus éilliú hidreacarbóin in uisce. Cé go bhfuil iarrachtaí á ndéanamh aistriú ó bhreoslaí iontaise agus roghanna eile do tháirgí plaisteacha a fhiosrú, tá gá le modh iontaofa chun hidreacarbóin a bhaint as uisce. Ní féidir le modhanna reatha, mar shampla skimming agus flocasúchán, ach píosaí níos mó de mhicreaplaistigh a bhaint, rud a fhágann nach mbeidh tionchar ag cáithníní níos lú.

Chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, d'fhorbair foireann taighdeoirí faoi stiúir Marcus Halik ag Friedrich-Alexander-Universität modh leasúcháin uilíoch ag baint úsáide as nanacháithníní ocsaíd iarainn superparamagnetic (SPIONs). Tá méid thart ar 10 nm ag na nanacháithníní seo agus tá achar dromchla gníomhach mór acu. Ceadaíonn maoin superparamagnetism na SPIONs iad a bhailiú go héasca ag baint úsáide as maighnéad seachtrach.

Léirigh na taighdeoirí éifeachtacht a dteicneolaíocht glanta uisce maighnéadach trí hidreacarbóin éagsúla, lena n-áirítear olaí agus cáithníní micreaphlaisteacha, a bhaint go rathúil ó shamplaí éagsúla uisce. Fuarthas amach go raibh na SPIONanna in-athchúrsáilte agus go bhféadfaí iad a úsáid go minic. Díol spéise é, tar éis timthriall amháin feabhsúcháin, léirigh an meascán de cháithníní iarainn agus dramhaíola plaisteach airíonna ionsúcháin ola fós, ag dul thar SPIONanna glan ina n-aonar.

Cé go bhfuil roinnt dúshlán fós le sárú, mar réiteach a aimsiú chun na hidreacarbóin a bhailítear a athchúrsáil, creideann an fhoireann go gcuideoidh a gcuid oibre le cosc ​​a chur ar iontráil micreaplaistigh agus truailleáin orgánacha isteach san aigéin agus i bhfoinsí uisce eile. Tá siad ag obair freisin ar raon na dtruailleán ar féidir leis na SPIONanna díriú orthu a leathnú, lena n-áirítear truailleáin neamhorgánacha. Teastaíonn tuilleadh forbartha ar fhréamhshamhail deighilteoir maighnéadach agus tacaíocht airgeadais chun na dul chun cinn seo a bhaint amach.

Leis an gcur chuige nuálaíoch seo ag baint úsáide as nanacháithníní maighnéadacha, tá féidearthacht iontach ann chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist dhomhanda truaillithe hidreacarbóin in uisce. Trí mhodhanna éifeachtacha a fhorbairt chun hidreacarbóin a bhaint agus a athchúrsáil, is féidir linn na tionchair ar an gcomhshaol a mhaolú agus bogadh i dtreo todhchaí níos inbhuanaithe.

Tagairt: Marcus Halik, et al., Modh Inbhuanaithe chun an Raon Iomlán Hidreacarbóin Leachtacha agus Soladach a Bhaint as Uisce lena n-áirítear Uaschúrsáil agus Athchúrsáil, Ard-Eolaíocht (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495