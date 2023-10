Déanann Bitheolaithe Staidéar ar Eukaryotes Miocróbach i Lochanna Geoiteirmeacha Géire

Tá bitheolaithe ó Ollscoil Syracuse i mbun taighde chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-éiríonn le heocariotáití miocróbacha i ndálaí crua na lochanna geoiteirmeacha. Is orgánaigh iad eukaryotes a bhfuil núicléas acu agus orgánail eile atá ceangailte le membrane. Is cuid shuntasach de bhithéagsúlacht an Domhain iad, le tuairim is 8.7 milliún speiceas. Is grúpa mór eukaryotes iad prótónaigh, miocrorgánaigh aoncheallacha, agus cabhraíonn staidéar orthu le tuiscint a fháil ar éabhlóid na bhfoirmeacha beatha casta.

Rinne taighdeoirí ó Roinn Bitheolaíochta Ollscoil Syracuse, faoi stiúir Angela Oliverio, Ollamh Cúnta le Bitheolaíocht, taighde allamuigh ag Páirc Náisiúnta Bolcán Lassen i gCalifornia, ar a bhfuil cáil ar an loch geoiteirmeach is mó sna SA. Tá an loch thar a bheith te (~52°C/124°F) agus aigéadach (pH ~2), ag soláthar timpeallacht uathúil chun staidéar a dhéanamh ar pholaextremophiles.

Is orgánaigh iad polyextremophiles atá oiriúnaithe do dhálaí foircneacha iolracha. Trí anailís a dhéanamh ar staidéir a rinneadh roimhe seo ar eucaryotes miocróbacha i dtimpeallachtaí foircneacha, fuair na taighdeoirí amach gur minic a aimsíodh línte áirithe amoebae i dtimpeallachtaí ardteochta. Thug an toradh seo orthu staidéar a dhéanamh ar na hamoebae seo chun léargas a fháil ar an gcaoi a n-oiriúnaíonn cealla eocaryotic do theas foircneach.

Fuarthas amach go raibh amoeba ar leith amháin, T. thermoacidophilus, flúirseach i loch geoiteirmeach Pháirc Náisiúnta Lassen. Mar sin féin, níl aon sonraí géanómacha ar an orgánach seo. Thaistil na taighdeoirí go dtí an pháirc chun staidéar a dhéanamh ar T. thermoacidophilus agus cuardach a dhéanamh ar eukaryotes extremophilic eile. Bhailigh siad samplaí uisce ón loch ag baint úsáide as sainuirlis agus d'iompair siad ar ais chuig an saotharlann iad le haghaidh tuilleadh anailíse.

Tá an fhoireann ag leithlisiú cealla aonair ó na samplaí faoi láthair le haghaidh seicheamhú géanóim agus tréithriú an amoebae ag baint úsáide as micreascópacht. Tá súil ag na taighdeoirí go gcuirfidh a gcuid torthaí le tuiscint níos fearr ar an gcaoi a n-oiriúnaíonn eukaryotes do thimpeallachtaí foircneacha agus go bhféadfadh siad a nochtadh cad iad na cineálacha timpeallachtaí sa chruinne is féidir tacú leis an saol.

