Aimsíonn Taighdeoirí Cosúlachtaí Idir Phléascann Mear Raidió agus Crith Talún

D'aimsigh taighdeoirí in Ollscoil Tóiceo cosúlachtaí suntasacha idir an t-iompar staidrimh a bhaineann le pléasctha raidió tapa (FRBanna) agus creathanna talún. Is pléascanna dian de thonnta raidió iad FRBanna a eascraíonn ón taobh amuigh dár réaltra agus a mhaireann cúpla milleasoicind de ghnáth. Mar sin féin, thug réalteolaithe faoi deara freisin pléasctha atá míle uair níos giorra.

Rinne an réaltfhisicithe Tomonori Totani agus Yuya Tsuzuki ó Ollscoil Tóiceo anailís ar thacar sonraí de 7000 pléasctha ó thrí fhoinse athfhillteacha FRB. Bailíodh na sonraí trí úsáid a bhaint as teileascóip mar réadlann Arecibo i Pórtó Ríce agus an Teileascóp Sféarúil Cró Cúig Chéad méadar in iardheisceart na Síne. Tá ceann de na foinsí, FRB20121102A, níos mó ná trí billiún solasbhliain ar shiúl agus ba é an chéad athsheoltóir FRB a thángthas air.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur léirigh amanna teachta na bpléascanna ó FRB20121102A leibhéal ard comhghaolmhaireachta, agus go leor pléascanna ag teacht laistigh de soicind dá chéile. Mhair an comhghaol seo thar amscálaí níos faide, le pléasctha scartha le níos mó ná soicind ag teacht go randamach. Tá an t-iompar cosúil leis an gcaoi a dtáirgeann creathanna talún iarshuí tánaisteacha tar éis crith talún ach éiríonn siad dothuartha nuair a théann an eachtra iarbháis thart.

Ina theannta sin, fuair na taighdeoirí amach go leanann an ráta “iarshlua” FRB an dlí Omori-Utsu, arb é is sainairíonna ann tarluithe crith talún ar an Domhan. Fuair ​​​​siad amach go raibh seans 10-50% ag gach pléasctha tar éis turraing a tháirgeadh, ag brath ar a fhoinse. Is díol suntais é gur fhan an dóchúlacht seasta fiú nuair a tháinig méadú tobann ar ghníomhaíocht FRB in eachtra ar leith.

Cé go bhfuil difríocht mhór idir FRBanna agus creathanna talún – níl aon chomhghaolú go hiomlán idir fuinneamh FRBanna a bhaineann le ham – cuireann na taighdeoirí an neamhréireacht seo i leith an raon teoranta dinimiciúil i sonraí FRB i gcomparáid le creathanna talún.

Tógann na torthaí seo ar thaighde roimhe seo ó réalteolaithe sa tSín in 2018, a léirigh gur féidir cur síos a dhéanamh ar dháileadh fuinnimh FRBanna trí leas a bhaint as dlí crith talún Gutenberg-Richter.

Osclaíonn an taighde bealaí le haghaidh tuilleadh iniúchta ar airíonna ábhar núicléach i réaltaí neodrón, rud a d’fhéadfadh léargais a sholáthar ar bhunús FRBanna. Foilsíodh an staidéar i Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga.

Foinsí:

– Taighdeoirí Ollscoil Tóiceo Aimsíonn Cosúlachtaí Idir Phléascann Raidió Tapa agus creathanna Talún

– Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga