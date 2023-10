Teileascóip Bot-Oibrithe Suirbhé Bright Neamhbhuan (BTS) Faigh amach, Deimhnigh agus Rangaigh Ollnóva Nua

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag grúpa eolaithe agus réalteolaithe sa staidéar ar ollnóvae trí úsáid rathúil a bhaint as intleacht shaorga (AI) agus teicneolaíochtaí meaisínfhoghlama. D’úsáid na réalteolaithe an tionscadal bota Bright Transient Survey (BTS) mar chuid de thionscnamh níos leithne chun ollnóvae a bhreathnú agus a rangú a sháraíonn leibhéal áirithe gile.

Bhí an BTSbot, a d’fhorbair mic léinn agus dámh Ollscoil an Iarthuaiscirt, in ann ollnóva a aithint agus a rangú i bhfíor-am, rud a chuir deireadh leis an ngá atá le hidirghabháil dhaonna chun an ócáid ​​​​a dheimhniú. Trí deireadh a chur leis an “fear meánach daonna,” cuireann an bot níos mó ama ar fáil do thaighdeoirí chun anailís a dhéanamh ar an imeacht neamhaí.

Chuir an tOllamh cúnta Adam Miller ó Ollscoil Northwestern in iúl an tábhacht a bhaineann leis an bhforbairt seo, ag rá go bhféadfadh mionchoigeartú breise ar shamhlacha a chur ar chumas an róbónna fochineálacha sonracha de phléascthaí réaltacha a leithlisiú. Chuirfeadh sé seo go mór leis an staidéar ar phléascanna cosmacha agus chuirfeadh sé le forbairt hipitéisí nua chun a mbunús a mhíniú.

Cé go bhfuil imní léirithe ag roinnt daoine faoi athsholáthar daoine ag AI, chuir Miller béim ar gurb é an sprioc deiridh ná éifeachtúlacht mhéadaithe. Tá bunachar sonraí ollmhór de na mílte ollnóvae ag an tionscadal BTS, ar cuireadh tús leis in 2018. Ligeann na sonraí seo don fhoireann oiliúint agus feabhas a chur ar chumas an bot chun an próiseas fionnachtana agus aicmithe a uathoibriú.

Is dul chun cinn suntasach i dtaighde réalteolaíoch é cur i bhfeidhm rathúil AI agus meaisínfhoghlama sa réimse seo. Agus teileascóip bot-oibrithe BTS ag obair i gcomhar le chéile, tá fionnachtain agus rangú ollnóvae nua níos éifeachtaí anois ná riamh.

– Ollnóva a shainmhíniú: Is pléascadh cumhachtach é ollnóva a tharlaíonn ag deireadh shaolré réalta, agus mar thoradh air sin scaoiltear méid ollmhór fuinnimh agus foirmítear eilimintí nua.

– AI a shainiú: Tagraíonn intleacht shaorga d’fhorbairt córas ríomhaireachta atá in ann tascanna a dhéanamh a éilíonn faisnéis dhaonna go hiondúil, amhail dearcadh amhairc, aithint cainte, agus cinnteoireacht.

– Sainmhíniú ar Fhoghlaim Meaisín: Is fothacar de AI í an mheaisínfhoghlaim a bhaineann úsáid as algartaim chun gur féidir le ríomhairí foghlaim ó shonraí agus léirmhíniú a dhéanamh orthu gan ríomhchlárú follasach.

