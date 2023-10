Tá pléascadh ollnóva 20,000 bliain d'aois ag méadú sa spás i gcónaí

Ócáid chumhachtach is ea bás pléascach réalta ollmhór, ar a dtugtar ollnóva, a théann in iomaíocht le fórsa an Big Bang. Cé go mb’fhéidir gur tharla ollnóva na mílte bliain ó shin, leanann a iarsmaí de bheith ag rásáil isteach sa spás ar luasanna dochreidte. Ghlac Teileascóp Spáis Hubble NASA leis an leathnú leanúnach ar iarsma amháin den sórt sin ollnóva, an Lúb Cygnus.

Tá an Lúb Cygnus, atá suite i spéir an tsamhraidh, tar éis fás go trastomhas 120 solasbhliain. Tá an fuinneamh a theastaíonn chun struchtúr ollmhór den sórt sin a insileadh thar shamhlaíocht. Dá mbeadh an Lúb Cygnus infheicthe don tsúil nocht, bheadh ​​sé lán de Ghealach ar leithead nó trí mhéar ar neamhthuilleamaí.

Ag baint úsáide as Teileascóp Spáis Hubble, rinne réalteolaithe staidéar ar chuid bheag den Lúb Cygnus chun breathnú níos géire ar a leathnú. Sa réigiún seo, fuair siad amach filiméid chasta a bhí cosúil le roic i leathán leapa sínte thar dhá solasbhliain. Tá na filiméid seo ann ar imeall seachtrach na mboilgeog atá ag méadú agus tá siad ag bogadh isteach sa spás idir-réaltach ar luasanna níos mó ná leathmhilliún míle in aghaidh na huaire.

Níor mhoilligh tonn turrainge an phléasc ollnóva le 20 bliain anuas ar bhreathnuithe Hubble. Choinnigh na filiméid a gcruth agus leanann siad ag luas isteach sa spás. Chun an luas a chur i bpeirspictíocht, thógfadh sé níos lú ná leath uair an chloig taisteal ón Domhan go dtí an Ghealach ag an treoluas seo.

Léiríonn an scannán imeacht ama seo den Lúb Cygnus an chaoi ar tháinig méadú ar éadan suaite iarsma an ollnóva le himeacht ama. Tugann na híomhánna Hubble a tógadh idir 2001 agus 2020 léiriú soiléir ar fhás an iarsma agus ligeann siad do réalteolaithe a luas a thomhas go cruinn.

Soláthraíonn an staidéar ar an iarsma ollnóva atá ag méadú léargais luachmhara ar dhinimic agus ar éabhlóid na n-imeachtaí cataclysmacha seo sa chruinne. Léiríonn sé an chumhacht ollmhór a scaoileadh le linn pléascadh ollnóva agus leagann sé béim ar na hiarmhairtí fadtéarmacha a mhúnlaíonn an cosmos.

Foinsí:

– NASA

– CCE

– Teileascóp Spáis Hubble (STScI)