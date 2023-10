Nocht Old Diamonds Léargais ar an tSraith Sár-ilchríoch

I staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí in Ollscoil Witwatersrand, tá anailísí geocheimiceacha agus dhátú cuimsiú i diamaint tar éis solas a chaitheamh ar fhoirmiú agus ar imirce an tsár-ilchríoch ársa Gondwana. Soláthraíonn na torthaí léargais luachmhara ar na próisis chasta a mhúnlaíonn dromchla an Domhain.

Mhínigh comhúdar an staidéir, Karen Smit, gur foirmíodh na diamaint ag doimhneacht mhór faoi bhun Gondwana nuair a chlúdaigh an sár-ilchríoch an Pol Theas, idir 650-450 milliún bliain ó shin. D'éirigh carraigeacha an ósta chuig na diamaint buacach le linn foirmiú diamant, ag iompar ábhar maintlín subducted chomh maith leis na diamaint féin. Chuir an t-ábhar seo le fás na sár-ilchríoch ó thíos.

De réir mar a thosaigh Gondwana ag briseadh as a chéile timpeall 120 milliún bliain ó shin, tugadh na diamaint, a iompraíonn cuimsithe bídeacha den charraig óstach, go dromchla an Domhain trí bhrúchtaí bolcánacha foréigneacha. Tá na brúchtaí seo, a tharla sa Bhrasaíl agus in Iarthar na hAfraice sa lá atá inniu ann, ar aon dul le láithreacha na blúirí ilchríochach Gondwana. Tugann sé seo le tuiscint gur aistrigh na diamaint le codanna éagsúla den shár-ilchríoch agus é ag scaipeadh, ag éirí “greáilte” dá mbunús faoi seach.

Léiríonn an staidéar gur thaistil na diamaint go forleathan go hingearach agus go cothrománach laistigh den Domhan, ag rianú foirmiú agus éabhlóid na sár-ilchríoch. Tugann an stair chasta seo le fios freisin go bhfuil modh fáis nua féideartha ar an mór-roinn, toisc go raibh ábhar réasúnta óg fabhraithe go fréamhacha na blúirí ársa ilchríochach, á ramhrú agus á tháthú le chéile.

Tá ról uathúil ag diamaint maidir le próisis gheolaíochta an Domhain a thuiscint mar gheall ar a neart agus a marthanacht. Tá siad ar cheann den bheagán mianraí atá in ann maireachtáil agus taifead a dhéanamh ar na timthriallta ársa cruthaithe agus scriosta a bhaineann le sár-ilchríocha.

Tugann torthaí an staidéir léargas freisin ar theicteonaic phlátaí agus ar phróisis dhomhain gheolaíochta. Is féidir le supercontinents, cosúil le Gondwana, tionchar a imirt ar fhodhuchtú pláta aigéanach domhain, príomh-thiománaí teicteonaic plátaí. Bhí sé dúshlánach na próisis seo a thuiscint, ach cuireann an anailís ar shean-diamaint léargas díreach ar fáil d'oibreacha domhain an Domhain agus a ngaol leis an timthriall sár-ilchríoch.

Foinsí:

– Ollscoil Witwatersrand