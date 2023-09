Tá Brathadóir Gáis Cheaptha Teasa Tógtha ag NASA don Tionscnamh Mapála Carbóin ag druidim le seoladh

Tá speictriméadar íomháithe úrscothach forbartha ag Saotharlann Scaird Tiomáint NASA (JPL) atá deartha chun gáis cheaptha teasa meatán agus dé-ocsaíd charbóin ón spás a thomhas. Tá an ionstraim seo céim níos gaire don seoladh tar éis í a sheachadadh chuig Planet Labs PBC i San Francisco.

Tá an speictriméadar íomháithe mar chuid den tionscnamh Carbóin Mapper faoi stiúir na heagraíochta neamhbhrabúis Carbóin Mapper. Cuirfidh sé ar chumas na heagraíochta foinsí meatáin agus dé-ocsaíd charbóin a aimsiú agus a thomhas, ag díriú go sonrach ar “sár-astaitheoirí,” atá freagrach as cuid shuntasach d’astaíochtaí gás ceaptha teasa domhanda.

Tá an comhrialtas Carbóin Mapper, ar a bhfuil Carbóin Mapper, JPL, Planet, an California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, agus Ollscoil Arizona, ag obair le chéile san iarracht phoiblí-phríobháideach seo chun sonraí a bhailiú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. .

Oibríonn an speictriméadar íomháithe trí thonnfhad an tsolais a fhrithchaitear ag dromchla an Domhain agus a ionsúitear ag gáis san atmaisféar a thomhas. Súnn gáis éagsúla tonnfhaid éagsúla solais, rud a chruthaíonn “méarlorg” speictreach uathúil is féidir leis an speictriméadar íomháithe a shainaithint. Ligeann sé seo do thomhas agus cainníochtú beacht ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Sula ndearnadh comhtháthú isteach i satailít Tanager deartha ag Planet, rinneadh tástáil dhian ar an speictriméadar ag JPL chun a athléimneacht a chinntiú i gcoinníollacha foircneacha spáis. Áiríodh leis na tástálacha rathúla an speictriméadar a chur faoi dhianchreathadh agus teochtaí foircneacha. Úsáideadh sampla meatáin freisin chun an ionstraim chríochnaithe a thástáil laistigh de sheomra folúis, rud a tháirgeann méarlorg soiléir speictreach an gháis.

Tá seoladh na satailíte, leis an speictriméadar íomháithe comhtháite, sceidealta go luath in 2024. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh Mapaí Carbóin úsáid a bhaint as na sonraí a bhailíonn an ionstraim seo mar aon le hionstraimí eile atá ann cheana, mar shampla speictriméadar Fiosrú Foinse Dust Mianra Dromchla Talún (EMIT) NASA. ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, suirbhé cuimsitheach a sholáthar ar astaíochtaí gás ceaptha teasa pointe-fhoinse ar fud an domhain.

Is sampla é an comhoibriú seo idir an rialtas, an daonchairdeas, agus an tionscal den chaoi ar féidir le cineálacha cur chuige nuálaíocha a bheith mar thoradh ar chumais eisceachtúla a bhféadfadh tionchar domhanda a bheith acu.

