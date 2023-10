Tugann NASA rabhadh faoi Stoirm Geomhaighnéadach Féideartha agus CME ag druidim leis an Domhan

Tá rabhadh eisithe ag NASA maidir le stoirm geomhaighnéadach a d’fhéadfadh a bheith ann mar thoradh ar Aifreann Coróineach (CME) a ​​scaoileadh le déanaí ó spota gréine AR3467. Cé nach bhfuil an CME ar chúrsa imbhuailte díreach leis an Domhan, creideann saineolaithe go bhféadfadh sé buille amhairc a bheith aige ar ár bplainéad fós.

Is feiniméin shealadacha iad spotaí gréine ar fhótaisféar na gréine arb iad is sainairíonna iad teochtaí níos fuaire agus dianghníomhaíocht mhaighnéadach. Tá na spotaí gréine seo ceangailte ag réigiúin ina bhfuil fuinneamh maighnéadach tiubhaithe ar a dtugtar filiméid mhaighnéadacha. Ar an 16 Deireadh Fómhair, tharla brúchtadh filiméid maighnéadach ar spota gréine AR3467, rud a scaoil pléasctha fuinnimh isteach sa spás.

Is éard is CME ann ná pléasctha ollmhór gaoithe gréine agus réimsí maighnéadacha a ardaíonn os cionn an choróin gréine nó a scaoiltear isteach sa spás. Is féidir leis na CMEanna seo taisteal i dtreo na Cruinne, ag iompar cáithníní fuinniúla agus a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar mhaighnéadsféar ár bplainéad.

Tugann an tsamhail is déanaí de chuid NASA le fios go bhféadfadh an CME a eascraíonn as brúchtadh sunspot AR3467 buille spléach a thabhairt don Domhan ar 19 Deireadh Fómhair, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le mionstoirm gheomhaighnéadach den aicme G1. Cé go meastar gur stoirm bheag í seo, is féidir go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige fós, amhail cur isteach ar chumarsáid satailíte, mion-luaineachtaí sna heangacha cumhachta, agus cuma na n-auoras áille ag domhanleithid níos airde.

Cé nach ábhar mór imní é an CME seo atá lasmuigh den sprioc, leagann NASA béim ar a thábhachtaí atá sé monatóireacht rialta a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gréine. Fostaíonn siad líonra de réadlanna gréine chun monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an ngrian, ag fiosrú feiniméin éagsúla óna atmaisféar seachtrach go dtí a dromchla suaite. Cuireann misin NASA ar nós Réadlann Dinimic na Gréine, Réadlann Caidrimh Ghréine Trastíre, agus Speictream Íomháú Réigiúin Chomhéadain, i measc daoine eile, leis an bhfaireachas gréine leanúnach seo.

Foinse: SpaceWeather.com