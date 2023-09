Amharcann na Réalteolaithe ar Réalt cosúil leis an nGrian á gcaitheamh arís agus arís eile ag Poll Dubh

Tá fionnachtain úrnua déanta ag réalteolaithe ó Ollscoil Leicester ar pholl dubh ag ídiú réalta ar bhealach athchleachtach. Mar thoradh ar an teagmhas neamhghnách seo, a tharla thart ar 500 milliún solasbhliain ar shiúl, bhí pléasctha rialta gealtachta ag eatraimh de thart ar 25 lá. Tugann an toradh seo dúshlán don tuiscint thraidisiúnta ar imeachtaí suaite taoide, a tharlaíonn de ghnáth nuair a imíonn poll dubh réalta.

Léirigh an réalta, darb ainm Swift J0230, patrún iompair gan choinne. In ionad a bheith ag dul i léig tar éis í a chaitheamh go páirteach, d'fhulaing an réalta radaíocht dhian ar feadh tréimhse seacht go 10 lá sular mhúchadh sí go tobann. Athdhéan an patrún seo thart ar gach 25 lá. Chuir na taighdeoirí síos ar Swift J0230 mar “réalta ar cuireadh isteach go páirteach uirthi,” rud a chuir leis an aicme réaltaí a ndeachaigh poill dubha i bhfeidhm uirthi.

Dúirt príomhúdar an staidéir, an Dr. Phil Evans ó Scoil na Fisice agus na Réalteolaíochta de chuid Ollscoil Leicester, “Is é seo an chéad uair a chonaiceamar réalta mar ár nGrian á stialladh arís agus arís eile agus í á caitheamh ag dubh ar mhais íseal. poll." Tugann na breathnuithe le tuiscint go leanann an réalta, atá cosúil le méid ár nGrian, fithis éilipseach thart ar pholl dubh réasúnta beag, ag meas go bhfuil a mais idir 10,000 agus 100,000 uair níos mó ná an Ghrian.

Léiríonn ríomhaireachtaí go ndéantar ábhar atá comhionann le trí Dhomhan a bhaint as atmaisféar na réalta le linn an phróisis agus é a théamh agus é ag titim isteach sa pholl dubh. Gineann sé seo teocht dhian de thart ar 2,000,000 céim Celsius, rud a fhágann go n-astú méid suntasach X-ghathanna. Braitheadh ​​na X-ghathanna seo ar dtús ag Réadlann Neil Gehrels Swift de chuid NASA.

Cuireann an fionnachtain seo go mór lenár dtuiscint ar idirghníomhaíochtaí poll dubh agus réalta. Soláthraíonn sé léargais ar dhinimic chasta an phróisis chasta agus leagann sé béim ar éagsúlacht na dtorthaí. D’fhéadfadh tuilleadh taighde léargas a thabhairt ar na meicníochtaí bunúsacha agus ar na héifeachtaí fadtéarmacha a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí den sórt sin.

