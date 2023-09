Sracfhéachaint ar an Dorchadas: Nochtann ShadowCam NASA Crater Hidden on the Moon

Tá íomhá iontach déanta ag NASA de chráitéar fad-fholaithe ar an nGealach ag baint úsáide as meascán de ghrianghraif ó dhá cheamara éagsúla. Tá an cráitéar, ar a dtugtar Shackleton Crater, ina chónaí sa chuaille theas gealaí, áit nach bhfaigheann ach na hiomairí agus na beanna is airde solas na gréine mar gheall ar chlaonadh na gealaí. Tugann an réigiún seo, atá clúdaithe go príomha sa dorchadas, deiseanna do “gaistí fuara” áit a bhféadfadh uisce nó oighear a bheith folaithe ón nGrian.

Is réimse enigmatach é Shackleton Crater a bhfuil fonn ar eolaithe a thuilleadh iniúchta a dhéanamh air, toisc gur dealraitheach gur láthair iontach é do láithreacht uisce i bhfoirm oighir. Bíonn teocht an-íseal sa chuid lár den chráitéir, nach sáraíonn sé −173 °C (nó −280 °F). Má bhíonn gal uisce mar thoradh ar imbhualadh cóiméid ársa i láthair, is dócha go ndéanfaí é a reoite, agus é i bhfolach faoin dromchla.

Chun imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le h-oighear uisce gealaí, tá sé beartaithe ag réalteolaithe na Síne taiscéalaí eitilte mion a imscaradh le druileáil isteach i Shackleton Crater in 2026. Idir an dá linn, tá NASA ag baint úsáide as gléas speisialaithe, ar a dtugtar ShadowCam, chun breathnú ar an dorchadas suthain.

Tá ShadowCam, a seoladh ar shatailít gealaí sa Chóiré i mí Lúnasa 2022, breis agus 200 uair níos íogaire ó thaobh solais i réigiúin scáthaithe i gcomparáid le ceamaraí gealaí eile. Gabhann sé íomhánna de dhromchla dorcha na gealaí trí “sholas na talún” a ghiaráil, arb é solas na gréine é a fhrithchaitear ónár bplainéad, ag soilsiú na gealaí. Ina theannta sin, úsáideann sé frithchaitheamh solas na gréine ó shléibhte agus iomairí na Gealaí.

Mar sin féin, tá dúshláin le sárú ag ShadowCam agus é ag íomháú réimsí geala mar gheall ar ró-sháithiú. Chun é seo a shárú, tá réiteach cruthaithe ag foireann ShadowCam trí mhósáic íomhá a chruthú. Trí ghrianghraif ó cheamaraí gealaí eile i bhfithis a chur in ionad réigiúin rónochta, tagann léarscáil amhairc chuimsitheach de thír-raon agus de ghnéithe geolaíochta na gcodanna is gile agus is dorcha den Ghealach chun cinn.

Is céim shuntasach é an nochtadh iontach seo i dtreo na rúndiamhra atá laistigh de chuas dorcha na Gealaí a thuiscint. Agus gach ceamara optamaithe le haghaidh coinníollacha soilsithe sonracha, cruthaíonn íomhánna comhcheangailte radharc gan fasach ar thopagrafaíocht agus ar ghnéithe na gealaí. Leanann ShadowCam de chuid NASA ar aghaidh lena mhisean chun na rúin a bhí i bhfolach i ndoimhneacht na satailíte in aice láimhe a nochtadh.

Sainmhínithe:

1. Crater Shackleton: Crater suite sa chuaille theas gealaí, seans maith go réigiúin scáthaithe agus gnáthóg uisce-oighear féideartha.

2. ShadowCam: Ceamara speisialaithe seolta ag NASA chun íomhánna a ghabháil de limistéir dorcha na gealaí ag baint úsáide as solas na talún agus frithchaitheamh solas na gréine.

