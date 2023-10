Nochtann Spásárthaí Juno Íomhánna iontacha de Ghealacha Iúpatar

Tá íomhánna iontacha den ghealach Iúpatar, Io, ag spásárthach Juno de chuid NASA, ag taispeáint a ghníomhaíochta bolcánach. Tá cáil ar Io, an corp neamhaí is bolcánach sa ghrianchóras, mar gheall ar na pléascanna seasta atá ann agus is é an ghealach is faide istigh de Iúpatar. Chríochnaigh Juno, atá ag déanamh staidéir ar Iúpatar agus a ghealacha le breis agus seacht mbliana, a 55ú fithis le déanaí, nuair a fuair sé íomhánna dlúth de Io.

Léiríonn íomhánna Juno dromchla bolcánach marcáilte Io, le 15 fráma ag taispeáint réigiúin éagsúla na gealaí. Arna ghabháil ag Jason Perry ó Ollscoil Arizona, nochtann na híomhánna seo freisin plumaí bolcánacha in aice le bun na frámaí. Tháinig an spásárthach chomh gar le 7,260 míle do dhromchla Io, rud a thug sracfhéachaint mhionsonraithe ar ghnéithe geolaíochta suimiúla na gealaí.

Eascraíonn gníomhaíocht bholcánach Io as téamh taoide mar gheall ar shíneadh leanúnach na gealaí mar gheall ar tharraingt imtharraingteach chumhachtach Iúpatar. Measann na heolaithe go bhfuil níos mó ná 150 bolcán ar Io ag brúchtadh go gníomhach ag aon am ar leith. Cuirfidh na sonraí a bhailíonn Juno le tuiscint ar phróisis bholcánacha Io agus cuideoidh siad le misin a phleanáil amach anseo chun gealacha an ghrianchórais sheachtraigh a iniúchadh.

Ar dtús a ceapadh le haghaidh 32 orbits, d'eascair síneadh misin go dtí 2025 mar gheall ar fheidhmíocht iontach Juno. Ligeann na hoibríochtaí leathnaithe seo do Juno leanúint dá iniúchadh ar ghealacha Iúpatar, ag soláthar léargais luachmhara ar chomhdhéanamh agus ar ghníomhaíocht na saol i bhfad i gcéin. Feidhmeoidh na híomhánna a gheobhaidh Juno mar acmhainn luachmhar do mhisin atá le teacht mar Europa Clipper de chuid NASA, atá le seoladh go luath amach anseo, agus Iúpatar Icy Moons Explorer (JUICE) de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, atá sceidealta chun iniúchadh a dhéanamh ar Europa, Ganymede, agus Callisto i na 2030idí luatha.

