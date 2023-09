Micribhithóim Gut Nasctha le Sláinte Chnámh agus Riosca Oistéapóróis, Seónna Staidéir

Tugann staidéar le déanaí le fios go bhféadfadh ról a bheith ag ár micribhithóim gut inár sláinte cnámh agus go gcabhródh sé le riosca oistéapóróis agus bristeacha a sheachaint. Scrúdaíonn an staidéar, a foilsíodh in Frontiers in Endocrinology, réimse na “oistéamaicribhitheolaíochta” agus an cumas atá ann micribhithóim gut a athrú ar mhaithe le sláinte chnámh níos fearr.

Rinne taighdeoirí ó Eabhrais SeniorLife agus Hinda agus Institiúid Arthur Marcus um Thaighde Aosaithe sna SA staidéar ar fhir aosta chun fachtóirí inathraithe a chuireann le sláinte chnámharlaigh a aithint. Ag baint úsáide as íomháú ardtaifigh den lámh agus den chos, fuair siad amach go raibh baint dhiúltach ag baictéir áirithe le sláinte cnámh i ndaoine fásta níos sine.

Tá ceann de na baictéir, Akkermansia, nasctha le murtall, agus bhí an baictéar Clostridiales DTU089 níos flúirseach i ndaoine aonair a bhfuil gníomhaíocht fhisiciúil níos ísle agus iontógáil próitéine acu. Chruthaigh staidéir roimhe seo naisc idir iontógáil próitéine, gníomhaíocht fhisiciúil, agus sláinte chnámharlaigh.

Shainaithin an staidéar patrúin a thugann le fios go bhfuil baint ag flúirse níos mó de mhicribhiota áirithe le bearta níos measa de dhlús cnáimhe agus micriailtireachta. Molann na taighdeoirí staidéir bhreise chun imscrúdú a dhéanamh ar na caidrimh idir speicis bhaictéaracha ar leith sa phut agus sláine an chnámharlaigh. Tá sé mar aidhm acu freisin bealaí feidhmiúla a aithint a mbíonn tionchar ag na baictéir seo orthu a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar shláinte chnámh.

Cé go bhfuil sé ró-luath a chinneadh an bhfuil tionchar díreach ag orgánaigh bhaictéaracha iad féin ar shláinte chnámharlaigh, tugann na torthaí le fios go bhféadfadh micribhithóim an phutóige a bheith ina sprioc chun tionchar a imirt ar shláinte chnámharlaigh sa todhchaí. D’fhéadfadh leibhéil ísle athlasadh a bheith mar thoradh ar bhaictéir áirithe sa phuitín, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar shláinte cnámh.

D'fhéadfadh tuiscint a fháil ar an ngaol idir an gut micribhithóim agus sláinte cnámh cuidiú le forbairt idirghabhálacha chun oistéapóróis agus bristeacha a chosc. D’fhéadfadh go soláthródh taighde breise sa réimse seo léargais ar chur chuige teiripeacha féideartha chun sláinte chnáimhe a fheabhsú bunaithe ar ionramháil an mhicribhithóim gut.

Foinsí:

– Staidéar Teorainneacha sa Inchríneolaíocht: [Cuir isteach ainm foinse, lua]

– Douglas P. Kiel, Eolaí Sinsearach ag Institiúid Marcus