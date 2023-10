Imríonn Micribhithóta Máthar Ról Ríthábhachtach i bhForbairt Féatais, Léiríonn Staidéir

By

I staidéar Fionlainne le déanaí a foilsíodh i BMC Biology, tá taighdeoirí tar éis teacht ar dhifríochtaí suntasacha i ngníomhaíocht ghéine sa stéig féatais, inchinn, agus broghais ag brath ar mhicribhiota na máthar agus na comhdhúile a tháirgtear leo. Cuireann na torthaí seo fianaise ar fáil go bhfuil micribhiota na máthar ríthábhachtach d’fhorbairt agus do shláinte a sliocht.

Roimh an staidéar seo, ní raibh mórán ar eolas faoi na meicníochtaí agus na hidirghníomhaíochtaí idir micribhitheas na máthar agus forbairt féatais. Chun é seo a imscrúdú, rinne na taighdeoirí comparáid idir féatas ó ghnáthdhambaí luiche agus iad siúd ó dhambaí luiche saor ó ghaiméite a chónaíonn i dtimpeallacht steiriúil. Rinne siad anailís ar léiriú géine agus ar thiúchan meitibilítí sa stéig féatais, san inchinn agus sa phlacenta.

Léirigh na torthaí difríochtaí suntasacha i léiriú géine idir na féatas saor ó ghaiméite agus gnáthdhambaí luiche. Sa bhroinn, ní raibh an córas imdhíonachta agus géinte idirghníomhaíochta óstaigh-mhiocrób chomh gníomhach i bhféatas na dambaí saor ó ghaiméite. Ina theannta sin, breathnaíodh difríochtaí i léiriú na ngéinte a bhaineann le forbairt an néarchórais agus feidhmiú na hinchinne, chomh maith leis na géinte a rialaíonn toircheas sa phlaicéabó.

Bhí na difríochtaí i léiriú géine níos suntasaí i bhféatas fireann, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh siad a bheith níos íogaire d’éifeachtaí an mhicribhiota máthar. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach freisin comhdhúile anaithnid roimhe seo san fhéatas atá dócha miocróbach agus ríthábhachtach d'fhorbairt aonair.

Tá tuilleadh taighde á dhéanamh chun imscrúdú a dhéanamh ar tharla meitibilítí miocróbacha i mamaigh eile agus chun tuiscint a fháil ar na himpleachtaí a bhaineann le heasnaimh in idirghníomhaíochtaí óstaigh-mhiocrób le linn luathchéimeanna an tsaoil. D’fhéadfadh torthaí an staidéir seo cur le tuiscint níos fearr ar bhunús neamhoird áirithe agus straitéisí coiscthe agus cóireála amach anseo a threorú.

Foinsí:

