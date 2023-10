Cuireann Báisteach Séasúrach tús le Láimhdeachas Mear Víreas Ithreach, ag Tionchar ar Phobail Baictéaracha

Nochtann staidéar le déanaí a rinne UC Davis agus Lawrence Livermore National Lab go spreagann báisteach séasúrach i bhféarthailte California leathnú tapa agus láimhdeachas víreas san ithir, rud a chuireann isteach ar dhaonra na mbaictéar ithreach ina dhiaidh sin. Murab ionann creideamh an phobail, tugann an staidéar le fios go bhféadfadh nach mbeadh víris san ithir chomh millteach do bhaictéir agus a ceapadh roimhe seo. Ina áit sin, is cosúil go bhfeidhmíonn siad cosúil le lomairí faiche, ag fáil réidh le cealla níos sine agus ag cruthú spás le haghaidh fáis nua.

Tá an caidreamh casta idir víris agus éiceachórais, lena n-áirítear baictéir, ina dhúshlán do thaighdeoirí le fada an lá mar gheall ar nádúr dinimiciúil na n-idirghníomhaíochtaí seo le himeacht ama agus spáis. Mar sin féin, fuair údair an staidéir go dtugann an chéad bháisteach tar éis tréimhse thirim in éiceachórais na Meánmhara, mar thailte féaraigh California, deis chun na hidirghníomhaíochtaí seo a urramú.

Bhailigh na taighdeoirí samplaí ithreach ó cheithre thalamh féaraigh California éagsúla agus insamhladh deascadh sa saotharlann trí na samplaí triomaithe a uisce. Mar thoradh air sin, d'fhás miocrorgánaigh agus víris sna samplaí, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe monatóireacht a dhéanamh ar athruithe thar thréimhse 10 lá.

Léirigh an staidéar go raibh comhdhéanamh víreasach san ithir éagsúil agus go ndearnadh athruithe suntasacha air. Faoi dheireadh an turgnaimh, níor fhan ach 15% de na cineálacha víreas mar an gcéanna i gcomparáid leis an tús. I gcodarsnacht leis sin, ba lú i bhfad an láimhdeachas a breathnaíodh i bpobail bhaictéaracha. Dhírigh na víris go príomha ar chineálacha ceannasacha baictéir ach níor scriosadh iad go hiomlán.

Tá sé ar eolas go maith go bhfuil ról ríthábhachtach ag baictéir i bpróisis éiceolaíocha, amhail timthriallta carbóin agus cothaitheach san ithir, agus is féidir leo tionchar a imirt ar shláinte plandaí agus ar dhinimic fhoriomlán na n-éiceachóras. Is féidir le tuiscint luachmhar ar dhinimic na hithreach a thuiscint conas a théann víris i bhfeidhm ar phobail bhaictéaracha.

Tugann torthaí an staidéir dúshlán do thoimhdí roimhe seo faoi iompar víris ithreach agus leagann siad béim ar an ngá atá le tuiscint níos nuaí ar a gcaidreamh le baictéir. Seachas baictéir a dhíothú go hiomlán, féadfaidh víris dul i mbun próiseas mín maraithe a chothaíonn láimhdeachas agus a éascaíonn fás daonraí baictéaracha nua.

Is díol spéise é gur léirigh an staidéar freisin gur léirigh iompar víreasach sna ceithre thalamh féaraigh éagsúla patrúin comhchosúla, in ainneoin éagsúlachtaí i gcomhdhéanamh agus i mbunús geografach. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil treochtaí coitianta i ndinimic víreasach trasna na n-éiceachóras, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le tionchair víreasacha a mheas agus staidéar á dhéanamh ar phobail bhaictéaracha.

Bhí príomhúdar an staidéir, Christian Santos-Medellín, ina thaighdeoir iardhochtúireachta ag UC Davis le linn an staidéir agus oibríonn sé faoi láthair ag Corteva Agriscience. Áiríodh ar an bhfoireann taighde eolaithe ó Saotharlann Náisiúnta Lawrence Livermore, UC Berkeley, agus UC Merced, rud a léirigh nádúr comhoibríoch an imscrúdaithe seo.

Tríd is tríd, tugann an staidéar seo léargais nua ar an gcaoi a n-iompraíonn víris ithreach iad féin agus a n-idirghníomhaíonn siad le baictéir. Trí thuiscint a fháil ar an ról a imríonn víris i múnlú pobail bhaictéaracha, is féidir le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar dhinimic na hithreach agus a dtionchar ar fheidhmiú éiceachórais.

