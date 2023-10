Cinneann Samhail Nua na Cúiseanna le Díothú Dineasár

Tá modh nua samhaltaithe a d'fhorbair taighdeoirí Dartmouth tar éis solas a chaitheamh ar na cúiseanna le díothú dineasáir agus speiceas eile 66 milliún bliain ó shin. Bhain an staidéar, a foilsíodh san iris Science, úsáid as próiseálaithe idirnasctha chun anailís a dhéanamh ar mhéideanna ollmhóra sonraí geolaíochta agus aeráide gan ionchur ó eolaithe.

Rinne an tsamhail, arna chumhachtú ag beagnach 130 próiseálaí, anailís ar an taifead iontaise droim ar ais chun teagmhais agus coinníollacha ba chúis leis an imeacht díothaithe ar a dtugtar an díothú Cretaceous-Paleogene (K-Pg) a shainaithint. Tríd an tsamhail a reáchtáil sa treo eile, bhí sé mar aidhm ag taighdeoirí deireadh a chur le haon laofachtaí nó hipitéisí réamhshocraithe.

Ag baint úsáide as teicníc foghlama meaisín ar a dtugtar Markov Slabhra Monte Carlo, rinne na próiseálaithe comparáid neamhspleách agus athríomh a gcuid conclúidí go dtí gur shroich siad cás a bhí ag teacht leis an toradh a bhí caomhnaithe sa taifead iontaise. Bhreithnigh an tsamhail os cionn 300,000 cás féideartha maidir le hastuithe dé-ocsaíd charbóin, aschur dé-ocsaíde sulfair, agus táirgiúlacht bhitheolaíoch roimh an imeacht díothaithe agus ina dhiaidh.

Thug torthaí na samhla le fios go bhféadfadh gur leor na brúchtaí ollmhóra ó na Deccan Traps in iarthar na hIndia chun an díothú domhanda a spreagadh. Thar beagnach 1 milliún bliain, scaoil na Deccan Traps tuairim is 10.4 trilliún tonna de dhé-ocsaíd charbóin agus 9.3 trilliún tonna sulfair isteach san atmaisféar.

Léirigh an staidéar freisin laghdú ar charnadh carbóin orgánach san aigéan domhain thart ar am an tionchair ón astaróideach ar a dtugtar Chicxulub. Is dócha go raibh an laghdú seo mar thoradh ar éag go leor speiceas de bharr an astaróideach. Ina theannta sin, taifeadadh laghdú teochta, de bharr an méid mór sulfair a scaoiltear isteach san aer ag an astaróideach.

Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le brúchtaí bolcánacha i ndíothú mais, agus cé nár chuir an tionchar astaróideach go mór le hastaíochtaí gáis, bhí ról aige san imeacht díothaithe. Laghdaigh modh na dtaighdeoirí chun próiseálaithe idirnasctha a úsáid go suntasach an t-am a thóg sé chun anailís a dhéanamh ar na sonraí, rud a d'oscail féidearthachtaí maidir le staidéir sa todhchaí i réimsí éagsúla eolaíocht an domhain.

Foinsí:

Alex Cox

Brenhin Keller

Dialann eolaíochta