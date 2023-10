Cruthaíonn Gile na Réaltbhuíonta Satailíte Dúshláin don Réalteolaíocht ar Talamh

Deimhníodh i staidéar idirnáisiúnta le déanaí a chomhordaigh an t-innealtóir aeraspáis Siegfried Eggl ó Ollscoil Illinois Urbana-Champaign go bhfuil satailítí nua-imlonnaithe chomh geal leis na réaltaí infheicthe don tsúil nocht. Is ábhar imní é an gile seo don réalteolaíocht atá bunaithe ar an talamh, mar go bhféadfadh sé cur isteach ar bhreathnuithe.

Fuair ​​​​an staidéar amach gur shroich satailít BlueWalker 3 de chuid AST Space Mobile, ar a raibh aeróg mhór eagair chéimnithe, buaicghile de mhéid 0.4, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na rudaí is gile i spéir na hoíche. Ina theannta sin, bhí méid amhairc 5.5 ag an gCuibheoir Feithicle Lainse gan rian, níos gile ná an méid 7 atá molta ag an Aontas Réalteolaíoch Idirnáisiúnta.

Is ábhar imní níos mó fós é an méadú ar líon na réaltbhuíon satailíte, mar Starlink. Agus cuideachtaí ag beartú na mílte go dtí na céadta mílte satailítí a sheoladh, d'fhéadfaí spéir na hoíche a athrú go mór. Chuir Eggl béim ar an bhféadann na satailítí geala seo, chomh maith lena ngluaiseacht, cur isteach ar bhreathnuithe agus cailliúint sonraí a chur faoi deara do theileascóip.

Tá iarrachtaí á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo. Mar shampla, tá Starlink ag fiosrú roghanna chun dromchlaí a satailítí a dhéanamh níos dorcha chun níos mó solas na gréine a ionsú agus frithchaitheamh a laghdú. Mar sin féin, gineann an cur chuige seo teas, rud a chruthaíonn dúshláin innealtóireachta breise. Tá SpaceX ag smaoineamh freisin ar úsáid a bhaint as painéil ghréine frithchaiteacha le scátháin thréleictreacha chun machnaimh a atreorú ón Domhan.

Tá comhoibriú idir an tionscal spáis agus na réalteolaithe ríthábhachtach chun teacht ar réitigh éifeachtacha. Is é an sprioc tionchar na réaltbhuíonta satailíte ar an réalteolaíocht ar talamh a mhaolú agus sláine na réadlann a chaomhnú. Ardaíonn an staidéar feasacht ar an gceist agus leagtar béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde agus comhoibrithe.

Tá an staidéar, “Breathnuithe optúla ar shatailít réaltbhuíon ultrageal,” foilsithe san iris Nature.

Foinsí:

– Nandakumar, S., Uibheacha, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023). “Breathnuithe optúla ar shatailít réaltbhuíon ultragheal.” Nádúr, DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.