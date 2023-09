Tá staidéar le déanaí tar éis solas a chaitheamh ar mheicníocht mhóilíneach ionchasach a d’fhéadfadh na hairíonna cognaíocha a mhíniú, lena n-áirítear “ceo inchinn,” a bhíonn ag daoine aonair atá ionfhabhtaithe leis an víreas SARS-CoV-2. Tugann an taighde le fios freisin go bhfuil nasc féideartha idir COVID-19 agus forbairt nó dul in olcas an ghalair Alzheimer.

Rinne an staidéar, faoi stiúir Cristina Di Primio agus a comhghleacaithe, iniúchadh ar éifeachtaí ionfhabhtú SARS-CoV-2 ar chealla néarónacha agus samhlacha luiche. Dhírigh an fhoireann ar phróitéin ar a dtugtar Tau, a bhfuil aithne air as a ról i bhforbairt galar Alzheimer. I ndaoine aonair a bhfuil Alzheimer orthu, éiríonn móilíní Tau fite fuaite agus cnuasaíonn siad le chéile i néaróin.

Léirigh an taighde, nuair a ionfhabhtaíonn SARS-CoV-2 cealla néaróin nó inchinn na luiche, go n-idirghníomhaíonn sé le Tau, rud is cúis le próiseas ar a dtugtar hyperphosphorylation. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas seo ná grúpaí fosfáit a chur le Tau ag láithreacha ceangailteacha ar leith. Is díol suntais é gur léirigh an hipearphosphorylation a breathnaíodh sa staidéar na patrúin fosfarúcháin a chonacthas in othair Alzheimer.

Ina theannta sin, bhraith na taighdeoirí méadú suntasach ar leibhéil Tau sa chodán dothuaslagtha de chealla ionfhabhtaithe, rud a léirigh athruithe paiteolaíocha ar an bpróitéin. Níl sé soiléir an bhfuil na hathruithe seo mar thoradh díreach ar an víreas nó mar chuid de fhreagra cosanta ceallach.

Cé go dtugann an staidéar léargais luachmhara ar an nasc féideartha idir COVID-19 agus galar Alzheimer, tá gá le tuilleadh taighde chun na meicníochtaí bunúsacha a thuiscint go hiomlán agus chun ábharthacht chliniciúil a bhunú. Mar sin féin, léiríonn na torthaí seo an tábhacht atá le himscrúdú breise a dhéanamh ar éifeachtaí néareolaíocha fadtéarmacha COVID-19.

Tríd is tríd, cuireann an staidéar seo leis an líon méadaitheach fianaise a thugann le tuiscint go bhféadfadh impleachtaí a bheith ag ionfhabhtú COVID-19 thar na hairíonna riospráide. Ardaíonn an t-idirghníomhú idir SARS-CoV-2 agus Tau féidearthachtaí suimiúla maidir le taighde sa todhchaí agus le forbairt idirghabhálacha teiripeacha.

Tagairt Iris: Di Primio, C., et al. (2023) Tá síniú paiteolaíoch Tau i néaróin mar thoradh ar ionfhabhtú trom-shiondróm riospráide géarmhíochaine coronavirus 2. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Nóta: Soláthraíonn an t-alt bunaidh faisnéis níos mionsonraithe agus is féidir teacht air tríd an tagairt irise a cuireadh ar fáil.)