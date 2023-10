Daoine le VEID i mBaol Níos Airde ó Ath-ionfhabhtú COVID-19, Fionnachtana an Staidéir

Nochtann staidéar nua faoi stiúir na nIonad um Rialú agus Cosc ar Ghalair (CDC) go bhfuil rátaí níos airde ath-ionfhabhtaithe COVID-19 ag daoine aonair le VEID (PWH) i gcomparáid leo siúd gan VEID (PWOH).

Rinne an staidéar, a foilsíodh in Emerging Infectious Diseases, anailís ar shonraí ó 453,587 duine fásta i Chicago a bhí ionfhabhtaithe le SARS-CoV-2 óna n-ionfhabhtú tosaigh go dtí Bealtaine 2022. Scrúdaigh na taighdeoirí torthaí tástála COVID-19 agus taifid vacsaínithe a bhaineann le VEID Fheabhsaithe Chicago/ Córas Tuairiscithe SEIF.

Fuarthas amach sa staidéar go raibh ath-ionfhabhtú ag 5.3% de na daoine aonair a raibh COVID-dearfach orthu, lena n-áirítear 6.7% de PWH agus 5.2% de PWOH. Bhí ráta ath-ionfhabhtaithe PWH de 66 in aghaidh an 1,000 duine-bliain, níos airde ná an 50 in aghaidh 1,000 duine-bliain i measc PWOH. Tar éis é a choigeartú le haghaidh fachtóirí eile, bhí ráta i bhfad níos airde ath-ionfhabhtaithe COVID-19 (1.46 in aghaidh 1,000 bliain duine) ag PWH i gcomparáid le PWOH.

Tugadh faoi deara i measc daoine aonair a raibh taithí acu ar ath-ionfhabhtú, go raibh claonadh ag PWH a bheith níos sine (le haois airmheánach 43 bliain) i gcomparáid le PWOH (le haois airmheánach 36 bliain). Ba dhóichí freisin gur fir a bhí i PWH (79.3% i gcomparáid le 40.9%) agus Dubh (53.7% i gcomparáid le 27.0%). Ina theannta sin, bhí dóchúlacht níos airde ag PWH go bhfuair sé an phríomhshraith vacsaíní COVID-19 agus teanndáileog i gcomparáid le PWOH (31.8% i gcomparáid le 22.1%). Is díol spéise é go raibh céatadán níos lú de PWH gan vacsaíniú tráth a gcéad ionfhabhtú i gcomparáid le PWOH (87.5% i gcomparáid le 91.0%).

Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá PWH tar éis an sceidil vacsaínithe a mholtar do COVID-19, lena n-áirítear teanndáileoga a fháil, chun riosca ath-ionfhabhtaithe SARS-CoV-2 a mhaolú. As na cónaitheoirí a fuair an vacsaín roimh a gcéad ionfhabhtú, bhí an phríomhshraith vacsaíne Pfizer/BioNTech críochnaithe ag 54.2% díobh. I measc na ndaoine a d’fhulaing ath-ionfhabhtú, bhí an tsraith bhunscoile críochnaithe ag 39.6% ach ní raibh teanndáileog faighte acu fós.

Beag beann ar an tonn athraitheach agus ráithe féilire, léirigh PWH go seasta ráta níos airde ath-ionfhabhtaithe ná PWOH. Tharla an mhinicíocht is airde ath-ionfhabhtaithe i measc PWH le linn na forlámhas brú Omicron, le 50 cás in aghaidh gach 1,000 duine bliain. Ar an iomlán, tuairiscíodh barrachas de 16 ath-ionfhabhtuithe in aghaidh an 1,000 duine bliain i measc PWH.

Chun ath-ionfhabhtuithe SARS-CoV-2 a chosc, leagann na húdair béim gur cheart do PWH cloí leis an sceideal vacsaíní COVID-19 atá molta, lena n-áirítear teanndáileoga.

