Aimsíonn an Staidéar nach gcuireann Cleamhnas Reiligiúnach isteach ar Úsáid Pornagrafaíochta Ar Líne sa Ghearmáin

Rinne staidéar le déanaí a foilsíodh sa Chartlann um Iompar Gnéis iniúchadh ar an ngaol idir cleamhnas reiligiúnach agus úsáid pornagrafaíochta ar líne sa Ghearmáin. Bhain na taighdeoirí úsáid as sonraí painéil rianaithe gréasáin in éineacht le sonraí suirbhé chun léargais a fháil ar iompraíochtaí grúpaí reiligiúnacha éagsúla ar líne.

Murab ionann agus staidéir roimhe seo a mhol comhghaol láidir idir reiligiún agus úsáid pornagrafaíochta, léiríonn na torthaí gur dócha go n-úsáidfidh Caitlicigh Gearmánacha, Protastúnaigh agus daoine nach bhfuil cleamhnaithe leo pornagrafaíocht ar líne. Ar an taobh eile de, is lú an seans go mbeidh baill de mhion-reiligiúin, mar Mhoslamaigh nó Críostaithe Cheartchreidmheacha, ag gabháil do phornagrafaíocht ar líne.

Léirigh an staidéar freisin torthaí codarsnacha i gcomparáid le taighde a rinneadh i dtíortha eile. Sa Ghearmáin, ní laghdaíonn sé go mór an dóchúlacht go n-úsáidfear pornagrafaíocht ar líne mar Phrotastúnach nó Caitliceach, murab ionann agus tíortha mar na Stáit Aontaithe. Tá na taighdeoirí ag tuairimíocht go bhféadfaí an difríocht seo a chur i leith dearcadh níos liobrálaí na gCríostaithe Gearmánacha.

Teorainn amháin ar thaighde a rinneadh roimhe seo ar an ábhar seo ná go raibh sé ag brath go mór ar fhéintuairisciú trí shuirbhéanna, ar féidir leo a bheith faoi réir laofachtaí agus míchruinneas. Soláthraíonn úsáid sonraí painéil rianaithe gréasáin tomhas níos oibiachtúla agus níos cruinne ar iompraíochtaí daoine aonair ar líne, lena n-áirítear úsáid pornagrafaíochta.

Tugann na taighdeoirí le fios go dtugann torthaí an staidéir seo dúshlán do bhoinn tuisceana roimhe seo agus leagann siad béim ar an tábhacht a bhaineann le modhanna malartacha a úsáid, mar rianú gréasáin, chun staidéar a dhéanamh ar thopaicí íogaire cosúil le pornagrafaíocht ar líne. Trí bheith ag brath ar shonraí rianaithe gréasáin, is féidir le taighdeoirí na teorainneacha a bhaineann le sonraí féintuairiscithe a sheachaint, rud a chinnteoidh tuiscint níos cuimsithí ar ghníomhaíochtaí iarbhír ar líne daoine.

Tríd is tríd, cuireann an staidéar seo lenár dtuiscint ar an ngaol idir cleamhnas reiligiúnach agus úsáid pornagrafaíochta ar líne sa Ghearmáin. Leagann sé béim ar an ngá atá le taighde nuanced a bhreathnaíonn ar dhifríochtaí cultúrtha agus reiligiúnacha agus iompraíochtaí den sórt sin á scrúdú.

Foinse: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

