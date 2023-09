Airíonna Meicniúla na Naanaibíne MoS2 Sraith Aonair a Fiosraíodh le Modh Tomhais Nua

Tá staidéar déanta ag eolaithe ón tSeapáin agus ón tSín ar airíonna meicniúla na nanaraibíní déshuilfíde moluibdín aonchiseal (MoS2) le himill cathaoireach uilleach. D'úsáid an fhoireann micreascópacht tarchuir leictreoin in situ chun modúl Young na nanaraibín a fhiosrú mar fheidhm dá leithead.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh éagsúlacht contrártha ag modal Young de na nanaraibíní lena leithead, agus breathnaíodh stiffness banna níos airde d'imill na cathaoireach uilleach. Cuireann a gcuid torthaí, a foilsíodh san iris Advanced Science, le tuiscint níos fearr ar fhreagairt mheicniúil na nanaibíní, rud atá ríthábhachtach chun iad a chur i bhfeidhm i bhfeistí leictreonacha, braiteoirí agus catalaíoch.

Go traidisiúnta, baineadh úsáid as criostail Grianchloch mar athshondálaithe meicniúla i dteicneolaíocht braiteora. Mar sin féin, tá suim ag dul i méid in ard-ábhair nana-ábhar cosúil le nanaraibíní MoS2 aonchiseal mar gheall ar a n-acmhainneacht mar athshonadóirí tanaí. Tá tuiscint a fháil ar airíonna fisiceacha agus ceimiceacha imill nanaraibín ríthábhachtach dá gcur i bhfeidhm praiticiúil sna gléasanna seo.

D'fhonn airíonna meicniúla na nanaraibín a thomhas, d'fhorbair na taighdeoirí modh tomhais micromeicniúil nua a chuimsigh athshonadóir síneadh faid Grianchloch-bhunaithe (LER) i sealbhóir micreascópachta leictreoin tarchurtha in situ (TEM). Cheadaigh an modh seo tomhais ardchruinneas trí thairiseach coibhéiseach earraigh na nanaraibín a mheas bunaithe ar athruithe ar mhinicíocht athshondais an LER.

Tríd an gciseal is forimeallaí d'ilchiseal MoS2 a scamhadh ag baint úsáide as rinn tungstain, fuair na taighdeoirí nanaraibín MoS2 aonchiseal le struchtúr imeall cathaoireach. Chinn siad leithead agus fad an nanaraibín ó íomhánna TEM agus d'úsáid siad aistriú minicíochta an LER chun modúl Young's a ríomh.

Thug an staidéar le fios go raibh éagsúlacht ag baint le modulus Young na nanaraibín ag brath ar a leithead. Maidir le ribíní níos leithne, d'fhan an modulus tairiseach, agus do ribíní níos cúinge faoi 3nm ar leithead, mhéadaigh sé de réir mar a laghdaigh an leithead. Chuir na taighdeoirí seo i leith stiffness bannaí níos airde ag na himill i gcomparáid leis an taobh istigh.

Thacaigh ríomhaireachtaí teoirice feidhme dlúis lena gcuid breathnuithe, rud a thugann le fios go raibh neart imeall méadaithe mar thoradh ar struchtúr imeall cathaoir uilleach na nanaraibín mar gheall ar na hadaimh Mo a bheith ag buckling agus aistriú leictreon chuig na hadaimh S.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag baint le tuiscint a fháil ar airíonna meicniúla na nanaraibíní MoS2 maidir le dearadh athshonadóirí meicniúla nanascála, ultra-tanaí. D’fhéadfadh na torthaí seo an bealach a réiteach d’fhorbairt nanabraiteoirí atá comhtháite i ngléasanna laethúla, mar fhóin chliste agus uaireadóirí, ag éascú monatóireacht fíor-ama ar an gcomhshaol agus ag soláthar luachanna uimhriúla maidir le braistint blais agus boladh.

