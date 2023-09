An Tionchar a bhíonn ag Teochtaí Níos Teo ar Éiceachórais: Súil Níos Géire ar Dhianscaoileadh

Táthar ag súil go mbeidh tionchar suntasach ag na teochtaí téimh a bhaineann le hathrú aeráide ar éiceachórais nádúrtha. Cé go bhféadfadh roinnt athruithe, mar athruithe ar raonta ainmhithe, a bheith sách simplí, beidh cinn eile níos casta agus níos forleithne. Go háirithe, tá ról ríthábhachtach ag dianscaoileadh bruscair plandaí maidir le timthriall cothaitheach agus stóráil carbóin in éiceachórais. Tá sé ríthábhachtach mar sin tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag teochtaí téimh agus fachtóirí eile ar rátaí dianscaoilte.

Tugann taighde le déanaí faoi stiúir éiceolaithe ón gCrannlann Holden solas ar na hidirghníomhaíochtaí idir plandaí, miocróib, agus teochtaí téimh maidir le rátaí dianscaoilte in éiceachóras nádúrtha a athrú. Tógann an staidéar, a foilsíodh san iris Functional Ecology, ar shaothar roimhe seo a scrúdaigh éifeachtaí téamh turgnamhach ar phrairie. Léirigh an taighde seo gur chuir teochtaí níos airde dlús le dianscaoileadh tríd an bpobal miocróbach a aistriú ach gur mhoilligh sé é trí thionchar a imirt ar an bpobal plandaí.

Chun na hidirghníomhaíochtaí seo a fhiosrú tuilleadh, rinne an fhoireann turgnaimh saotharlainne inar scrúdaigh siad an tionchar a bhíonn ag rátaí dianscaoilte nuair a idirghníomhaíonn plandaí, miocróib agus teochtaí téimh. Fuair ​​​​siad amach go raibh idirghníomhú ag pobail mhiocróbacha agus plandaí na hithreach ar bhealaí tábhachtacha. Mar shampla, laghdaigh láithreacht speiceas féir a bhí ag lobhadh níos moille an lobhadh, ach níor tugadh faoi deara ach amháin nuair a bhí miocróib áirithe san ithir. Is díol suntais é, nuair a bhí na miocróib ithreach nochta don téamh, níor mhoilligh láithreacht níos mó den fhéar a bhí ag lobhadh níos moille. Tugann sé seo le tuiscint go ndéantar athruithe ar an bpobal miocróbach faoin téamh a fhágann go bhfuil sé in ann déileáil le flúirse méadaithe speiceas plandaí áirithe.

Léiríonn na torthaí seo castacht na n-idirghníomhaíochtaí idir téamh, pobail phlandaí, agus pobail mhiocróbacha agus rátaí dianscaoilte á gcinneadh. Leagann siad béim ar an ngá atá le próisis iolracha chomhthráthacha a mheas chun torthaí an athraithe aeráide ar éiceachórais a thuiscint. Trí na bealaí casta a dtéann an téamh i bhfeidhm ar ghnéithe éagsúla den chomhshaol a réiteach agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn na hathruithe seo lena chéile, is féidir le taighdeoirí léargas a fháil ar na tionchair atá ag athrú aeráide ar an domhan. Tá an t-eolas seo ríthábhachtach chun straitéisí éifeachtacha a fhorbairt chun éifeachtaí an téimh ar éiceachórais a mhaolú agus oiriúnú dóibh.

Foinse:

– Emma Dawson-Glass et al, Idirghníomhaíonn aistrithe feidhmiúla de bharr téamh sa phobal dianscaoilteora le haistrithe comhdhéanamh pobail plandaí chun tionchar a imirt ar dhianscaoileadh bruscair, Éiceolaíocht Fheidhmeach (2023). DOI: 10.1111/1365-2435.14404