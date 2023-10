Léargais Nua ar Bhailíochtú Thacar Sonraí Tiús Optúil Aerasóil MERRA-2 sa tSín

D'fhoilsigh eolaithe ón Institiúid um Thaighde Faisnéise Aeraspáis (AIR) d'Acadamh Eolaíochtaí na Síne staidéar le déanaí san Atmaisféar, a thugann solas ar bhailíochtú tacar sonraí Tiús Optúil Aerasóil (AOT) MERRA-2 sa tSín. Tá an tacar sonraí seo, ar a dtugtar Anailís Aisbhreathnaitheach na Nua-Réanna le haghaidh Taighde agus Feidhmchláir leagan 2, ríthábhachtach maidir le staidéir aeráide, samhaltú atmaisféarach, monatóireacht ar cháilíocht an aeir, agus taighde comhshaoil.

Ceann de na dúshláin atá le sárú maidir le bailíochtú tacar sonraí MERRA-2 AOT sa tSín ná dáileadh míchothrom agus tearc an Líonra Róbait Aerasóil (AERONET) sa réigiún. Chun é seo a shárú, bhunaigh na heolaithe Líonra Bailíochtú Táirge Aerasóil Satailíte um Bhonneagar Náisiúnta Spáis Sibhialta (SIAVNET). Tá sé mar aidhm ag an líonra seo an próiseas bailíochtaithe a fheabhsú agus léargais níos cruinne a sholáthar ar fheidhmíocht an tacar sonraí.

Léirigh na torthaí bailíochtaithe ó SIAVNET torthaí suimiúla faoi chruinneas tacar sonraí MERRA-2 AOT faoi choinníollacha éagsúla. Léiríonn an tacar sonraí cruinneas níos airde nuair a bhíonn an AOT níos lú ná 1.0, le fána 0.712 agus luach R-cearnógach de 0.584. Mar sin féin, tá céatadán na bpéirí sonraí a chomhlíonann íosriachtanas an Chórais Dhomhanda um Fhaire Aeráide (GCOS) faoi bhun 60%, rud a léiríonn go bhfuil gá le tuilleadh feabhsuithe.

Ina theannta sin, léiríonn an staidéar go n-athraíonn cáilíocht insamhalta AOT MERRA-2 bunaithe ar airde agus séasúr sa tSín. Tá cáilíocht ionsamhlúcháin níos ísle ag airde níos airde i gcomparáid le airde níos ísle. Ina theannta sin, braitheann cáilíocht an ionsamhlúcháin ar an séasúr, agus breathnaítear ar an bhfeidhmíocht is ísle le linn shéasúr an earraigh. Mar sin féin, feabhsaítear an caighdeán de réir a chéile sna séasúir seo a leanas, agus breathnaíodh an caighdeán is airde sa gheimhreadh. D'fhéadfadh láithreacht aerasóil deannaigh san earrach cur leis an gcáilíocht insamhalta níos ísle.

Tá na hiarrachtaí bailíochtaithe arna n-éascú ag SIAVNET ríthábhachtach chun iontaofacht tacar sonraí MERRA-2 AOT sa tSín a chinntiú. Cuireann na torthaí seo ar chumas eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar theorainneacha na dtacar sonraí, go háirithe i réigiúin ina bhfuil luchtú agus airde aerasóil éagsúil, chomh maith le héagsúlachtaí séasúracha. Is féidir staidéir chruinne ar an aeráid, samhaltú atmaisféarach, monatóireacht ar cháilíocht an aeir, agus taighde comhshaoil ​​a bhaint amach le tuiscint níos fearr ar fheidhmíocht na dtacar sonraí sa réigiún.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad é an tacar sonraí Tiús Optúil Aerasóil (AOT) MERRA-2?

A: Is acmhainn luachmhar é tacar sonraí MERRA-2 AOT i staidéir aeráide, samhaltú atmaisféarach, monatóireacht ar cháilíocht an aeir, agus taighde comhshaoil. Comhcheanglaíonn sé faisnéis ó ionstraimí satailíte iolracha agus samhlacha uimhriúla, ag soláthar léargais luachmhara d'eolaithe.

Q: Cad é SIAVNET?

A: Seasann SIAVNET do Líonra Bailíochtú Táirge Aerasóil Satailíte Bonneagar Spáis Sibhialta Náisiúnta. Is tionscnamh é a bunaíodh chun feabhas a chur ar bhailíochtú tacar sonraí MERRA-2 AOT sa tSín trí aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le dáileadh míchothrom agus tearc líonraí monatóireachta aerasóil sa réigiún.

C: Cad iad torthaí an staidéir?

A: Nochtann an staidéar go bhfuil cruinneas an tacar sonraí MERRA-2 AOT ag brath ar an luchtú aerasóil san atmaisféar. Leagann sé béim freisin ar éagsúlachtaí i bhfeidhmíocht na tacair sonraí bunaithe ar airde agus séasúr, le cáilíocht ionsamhlúcháin níos ísle le feiceáil ag airde níos airde agus le linn shéasúr an earraigh.

C: Cén fáth a bhfuil na torthaí seo tábhachtach?

A: Tugann na torthaí seo léargais luachmhara ar theorainneacha tacar sonraí MERRA-2 AOT sa tSín. Trí fheidhmíocht an tacar sonraí a thuiscint faoi choinníollacha éagsúla, is féidir le heolaithe a chinntiú go ndéanfar staidéir aeráide níos cruinne, samhaltú atmaisféarach, monatóireacht ar cháilíocht an aeir, agus taighde comhshaoil ​​sa réigiún.